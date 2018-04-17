17 апреля 2018 года

Рыбакам США сократят лимиты чавычи

Тихоокеанский рыбохозяйственный совет США (Pacific Fishery Management Council) предложил лимиты вылова лососей на Западном побережье. Для коммерческого рыболовства рекомендованы квоты в 5,6 тыс. особей кижуча и 27,5 тыс. особей чавычи (-17,5 к уровню 2017 г.).

Весенний сезон промысла вдоль американского побережья к северу от мыса Фалкон на севере штата Орегон пройдет в мае и июне. Летний сезон начнется в июле и закончится в середине сентября.

По информации новостного агентства San Juan Islander, для индейцев Западного побережья предусмотрено 40 тыс. чавыч и 12,5 тыс. кижучей – столько же, сколько и в прошлом году. Рыболовам-спортсменам выделят 27,5 тыс. особей чавычи (45 тыс. в прошлом году) и 42 тыс. экземпляров кижуча (как и в 2017 г.). Любительская рыбалка стартует 23 июня на большинстве акваторий одновременно по всем видам лососевых и продолжится до 3 сентября, либо завершится раньше с полным выбором квоты.

На сокращение лимитов чавычи повлиял прогноз: ожидается, что в нынешнем году на нерест вернется меньше лосося, чем в среднем за последние 10 лет. Свои предложения совет передаст на утверждение в Национальную службу морского рыболовства США 1 мая, сообщает корреспондент Fishnews.

Также на заседании совета решили создать новую охранную зону общей площадью в 136 тыс. квадратных миль у побережья Калифорнии. Она охватывает коралловые рифы, подводные скалы и каньоны, где живут более 100 видов донных морских обитателей, пишет Lake Country News. В то же время вновь разрешат ловить рыбу на акватории площадью в 3 тыс. квадратных миль, которая ранее была закрыта из-за перелова.

Fishnews