17 апреля 2018 года

Тюменских аквафермеров ждут новые площади

Нижнеобское теруправление Росрыболовства объявило аукцион на 14 рыбоводных участков в Тюменской области. РВУ предлагаются под пастбищную аквакультуру на 25 лет.

Заявки принимаются до 29 мая, торги должны пройти 7 июня в Тюмени, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, участки площадью от 6 до 121 га расположены на территории Армизонского, Нижнетавдинского, Голышмановского, Викуловского, Ярковского, Казанского, Уватского, Ишимского, Бердюжского районов.

Fishnews