Тюменских аквафермеров ждут новые площади
Нижнеобское теруправление Росрыболовства объявило аукцион на 14 рыбоводных участков в Тюменской области. РВУ предлагаются под пастбищную аквакультуру на 25 лет.
Заявки принимаются до 29 мая, торги должны пройти 7 июня в Тюмени, сообщает корреспондент Fishnews.
Согласно аукционной документации, участки площадью от 6 до 121 га расположены на территории Армизонского, Нижнетавдинского, Голышмановского, Викуловского, Ярковского, Казанского, Уватского, Ишимского, Бердюжского районов.
Fishnews