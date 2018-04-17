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На десятой выставке Vladivostok Boat Show пройдут соревнования на SUP-досках. Фото предоставлено организаторами

Vladivostok Boat Show проведет SUP-гонки для всех

В столице Приморья в самом разгаре подготовка к юбилейной, десятой выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show, которая пройдет с 18 по 20 мая. В программе – соревнования по сапсерфингу, участие в которых сможет принять любой желающий.

В этом году выставка, как и прежде, будет одной из официальных площадок Тихоокеанского туристского форума. Неизменным местом проведения Vladivostok Boat Show остается яхт-клуб «Семь футов».

По традиции в программе будут демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно-развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события.

Одним из спортивных мероприятий выставки станут одиночные соревнования на SUP-досках. Состязания будут проходить 19 мая, первая гонка стартует в 12 часов. Предварительная запись не требуется, регистрация начинается с 11 часов на территории яхт-клуба. Принять участие сможет любой желающий, заплативший организационный взнос (500 рублей).

Как сообщили Fishnews организаторы, для участников будут доступны два класса соревнований. Первый – «Open Reise» - для серьезно увлеченных спортом и подготовленных. Предполагается, что такие участники используют свою SUP-доску и другое оборудование. Предусмотрены категории по зачетам: мужской, женский, юниоры (12-16 лет), дети (от 6 до 12 лет).

Тем же, у кого нет гоночной доски, предложат «Моно-класс». В каждом заплыве одновременно смогут принять участие 8 человек, которым выдадут одинаковые доски. Соревнования будут проходить по принципу турнира, в следующие туры выберут по два участника из предыдущих заездов и так далее. Выступить сможет абсолютно любой желающий. Зачеты будут проходить в двух категориях: мужчины и женщины. Юниоры и дети к участию в этой гонке не допускаются.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму.

Vladivostok Boat Show ежегодно открывает яхтенный сезон на Дальнем Востоке. В 2017 г. в морском празднике участвовало более 50 компаний из России и стран АТР, за три дня мероприятие посетило около 7 тыс. человек. Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews


  • На десятой выставке Vladivostok Boat Show пройдут соревнования на SUP-досках. Фото предоставлено организаторами
  • На десятой выставке Vladivostok Boat Show пройдут соревнования на SUP-досках. Фото предоставлено организаторами
  • На десятой выставке Vladivostok Boat Show пройдут соревнования на SUP-досках. Фото предоставлено организаторами
  • На десятой выставке Vladivostok Boat Show пройдут соревнования на SUP-досках. Фото предоставлено организаторами
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