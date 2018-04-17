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Скриншот сообщения пресс-центра штаба АТО в «Фейсбуке»

На Украине опасаются силового ответа за «Норд»

Украинский пресс-центр штаба АТО предупредил рыбаков о «возможных провокациях» ВМС России в ответ на задержание судна «Норд». Тем временем адвокаты капитана сейнера Владимира Горбенко обжаловали запрет на его возвращение в Крым.

Украинские и российские СМИ пишут об усилении и активизации ВМС России в Азовском море. Как сообщает корреспондент Fishnews, источником информации стал релиз пресс-центра штаба АТО в сети «Фейсбук». «Разведка штаба антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря», - говорится в посте.

Подчеркивается, что в районе увеличивается количество военных судов. Основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины рыболовецкого судна «Норд», предполагают в штабе АТО.

«Принимая это во внимание, штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря, о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовных судов. Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря», - говорится в сообщении.

Тем временем украинские адвокаты обжаловали принятую украинским судом в отношении капитана Владимира Горбенко меру пресечения в виде запрета «посещать оккупированную территорию Крыма». Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Александра Руденко.

Fishnews


  • Скриншот сообщения пресс-центра штаба АТО в «Фейсбуке»
  • Сейнер «Норд» в порту Бердянска. Фото пресс-службы Госпогранслужбы Украины
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