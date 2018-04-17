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В Копенгагене прошли заседания Рабочей группы ИКЕС по оценке запасов рыб и рыболовства в Балтийском море (WGBFAS-2018). Фото пресс-службы АтлантНИРО

Ученые дали рекомендации по вылову на Балтике

В Балтийском море в стабильном состоянии находятся запасы сельди, шпрота и камбал, отметили на рабочей группе ИКЕС. Индикаторная биомасса трески снизилась, специалисты рекомендовали использовать предосторожный подход к определению ее возможного вылова.

В Копенгагене прошли заседания Рабочей группы ИКЕС по оценке запасов рыб и рыболовства в Балтийском море (WGBFAS-2018). В совещаниях приняли участие 37 экспертов национальных научно-исследовательских институтов девяти прибалтийских государств и представители Международного совета по исследованию моря (ICES, ИКЕС). Российская делегация состояла из двух специалистов лаборатории Балтийского моря Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Эксперты обобщили международную промысловую и научно-исследовательскую информацию за прошлый год, рассмотрели оценку запасов основных промысловых рыб на 2018 г. и обсудили прогноз возможного вылова водных биоресурсов в основных промрайонах Балтийского моря на 2019 г. при различных режимах управления.

Сельдь

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, общий вылов балтийской сельди (салаки) в 2017 г. составил 202,5 тыс. тонн - на 5% больше, чем в предыдущем году. Российские суда освоили 22,3 тыс. тонн (75,7% национальной квоты). Значительные отклонения индексов численности годового класса 2014 г., по данным акустических съемок 2014-2017 гг., привели к ремаштабированию (снижению) абсолютных значений нерестовой биомассы в сравнении с оценкой 2017 г. почти на 25%. Однако тренд роста величины запаса к началу 2018 г. сохранился, отмечают в институте.

Величина запаса сельди Центральной Балтики остается в биологически безопасных пределах и в состоянии полной репродуктивной способности. Рекомендованный группой предварительный объем освоения в 2019 г., согласно многолетнему плану по управлению запасами в соответствии со стратегией максимально устойчивого вылова (MSY), может составить 155,335 тыс. тонн.

Шпрот

Общий вылов шпрота в прошлом году составил 285,7 тыс. тонн, что почти на 14% больше, чем в 2016 г. Доля России - 38,7 тыс. тонн (90,8% национальной квоты). Величина запаса шпрота находится в биологически безопасных пределах и в состоянии полной репродуктивной способности. Группа может рекомендовать предварительный вылов шпрота в 2019 г. в объеме 301,125 тыс. тонн.

Треска

Трески восточного запаса девять стран наловили в общей сложности 30,9 тыс. тонн - на 17,4% меньше, чем в предыдущем году. Данные международных траловых съемок показали снижение величины индикаторной биомассы рыбы длиной более 30 см. Нерестовая биомасса трески в настоящее время стабилизировалась на низком уровне. Донные траловые съемки в российской зоне в четвертом квартале 2017 г. и в первом квартале этого года показали, что в акватории РФ много особей длиннее 30-40 см. По результатам работы 2018 г. рабочая группа рекомендовала использовать предосторожный подход к определению вылова на 2019 г. Он должен составлять не более 16,685 тыс. тонн.

Камбалы

Общий вылов речной камбалы в 2017 г. составил 3,9 тыс. тонн (в 2016 г.- 4,252 тыс. тонн). Камбалы-тюрбо в прошлом году освоили 264 тонны (в 2016 г. - 252 тонны). По данным донных траловых съемок, величины запасов обоих видов находятся на стабильном уровне с ростом к началу 2018 г.

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