17 апреля 2018 года

Рыбаков сориентировали по «международке»

Росрыболовство разместило информацию о видах водных биоресурсов, которые признаны совместным запасом России и иностранного государства в районе действия международного договора. Такие данные нужны для подачи заявок о закреплении доли квоты.

В разделе, посвященном распределению квот на новый период, на своем сайте Росрыболовство опубликовало сведения о видах ВБР, которые в соответствии с международными договорами РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов признаны совместным запасом Российской Федерации и иностранного государства (иностранных государств) в районе действия такого международного договора.

Такая информация нужна для корректной подачи заявок о закреплении доли квоты, сообщает корреспондент Fishnews. Если по международному договору водные биоресурсы в районе его действия признаны совместным запасом РФ и иностранного государства (государств), заявка подается в отношении всех действующих договоров о закреплении долей квот вылова в районах действия международных договоров, и (или) договоров о закреплении долей квот для промышленного рыболовства, и (или) договоров о закреплении долей квот для прибрежного рыболовства по одному виду ВБР.

Fishnews