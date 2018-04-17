17 апреля 2018 года

Ямал посчитал зимние уловы

В Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги зимней путины: добыто более 1,2 тыс. тонн рыбы. Промышленным ловом в регионе занимаются свыше 50 предприятий разных форм собственности.

В лидерах – компания «Святогор» с результатом более 200 тонн. На втором месте – МП «Аксарковское РПП» и ООО «Тазагрорыбпром», добывшие почти по 140 тонн рыбы. «Бронза» зимней путины – у Горьковского рыбозавода (около 120 тонн).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, ассортимент добытой рыбы разнообразен: из сиговых – пелядь, чир, пыжьян и ряпушка, из частиковых – щука, язь и налим.

В агропромышленном департаменте округа отметили, что успешной выдалась зимняя путина для Новопортовского рыбозавода: с конца ноября до 1 апреля предприятие добыло 200 тонн ряпушки - на 40 тонн больше, чем в прошлом году.

Глубокой переработкой рыбы на Ямале занимаются четыре предприятия – два в Салехарде и два в Пуровском районе. География поставок, помимо ЯНАО, охватывает Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Курган, Челябинск, Новосибирск, Омск, Нижний Новгород и другие российские города.

Fishnews