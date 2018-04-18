18 апреля 2018 года

В КамчатНИРО оценили минтаевую путину

За сезон «А» отечественные суда освоили в Охотском море 824,8 тыс. тонн минтая (85,3% ОДУ) – на 34,3 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Однако с учетом сложной промысловой обстановки специалисты КамчатНИРО считают такой результат хорошим.

Суда и уловы

В отличие от прошлых лет, путина, проходившая с 1 января по 9 апреля, оказалась достаточно сложной, отмечают в КамчатНИРО.

Наиболее многочисленной в составе минтаевой экспедиции была флотилия из Приморского края (69 судов), на втором месте были камчатские рыбаки (45 судов), на третьем – сахалинские (37 судов). Лидером по общему вылову стал Камчатский край (314, 18 тыс. тонн), вторым по уловам оказалось Приморье (243,7 тыс. тонн), третьей — Сахалинская область (149 тыс. тонн).

Промышленный вылов минтая разноглубинными тралами в российской исключительной экономзоне к 10 апреля составил около 788,2 тыс. тонн. Это ниже показателя прошлого года (823,3 тыс. тонн), но выше, чем, например, в 2015 г. (769,5 тыс. т). Еще порядка 36,6 тыс. тонн (в 2017 г. — 35,7 тыс. тонн) добыто на других видах промысла, в основном снюрреводами у Западной Камчатки.

Всего у Западной Камчатки с января по март наловили 495,5 тыс. тонн минтая, что почти на 27 тыс. тонн ниже прошлогоднего уровня.

Количество и состав флота на специализированном траловом промысле минтая отличались от путины 2017 г., сообщили в пресс-службе института. Если число крупнотоннажных траулеров в отдельные месяцы даже превышало прошлогодние показатели, то супертраулеров и среднетоннажных судов было значительно меньше. Как следствие, и судосуток в этом году (8664) было меньше, чем в прошлом (8788).

Добыча по месяцам

В январе основной промысел был сосредоточен в Камчатско-Курильской подзоне. За месяц там было добыто около 177,8 тыс. тонн. Интенсивность вылова в Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах была невысока, минтай в них добывали в качестве прилова на промысле сельди и других видов. В отдельные дни количество судов суммарно по всем подзонам достигало 106 единиц, в среднем - 73. Максимальный средний вылов на одно судно составлял 106,2 тонны, среднемесячный показатель - 82,9 тонны (в 2017 г. - 117,1 и 79,8 тонны соответственно).

Различался и суточный вылов по всей экспедиции. В январе 2018 г. он варьировал от 1001 до 9154 тонн при среднем значении 6106 тонн. В сезон «А» прошлого года за сутки все суда добывали 1677 до 11027 при среднем улове 6305 тонн. В результате общий вылов минтая в северной части Охотского моря в январе составил 177,8 тыс. тонн против 195,5 тыс. тонн в первом месяце 2017 г. А на старте путины 2016 г. этот показатель был равен 176 тыс. тонн.

В феврале основным районом промысла оставалась Камчатско-Курильская подзона. Вылов там по сравнению с январем заметно снизился - до 104 тыс. тонн, что примерно равно уровню прошлого года (105,3 тыс. тонн). В других подзонах февральский вылов был почти вдвое меньше, чем на отчетную дату 2017 г. В отдельные дни количество судов разного типа на путине доходило до 132 (по всем районам), в среднем - 113 единиц. Средний вылов на одно судно варьировался от 54,3 до 93,3 тонны, а в среднем за месяц составлял 69,7 тонны. В прошлом году эти показатели были равны 52, 95,7 и 77,4 тонны соответственно. Максимальный суточный улов судами всей экспедиции - 11665 тонны - был сопоставим с прошлогодним уровнем (11735 тонны). Однако средний показатель за месяц - 219,9 тыс. тонн - был существенно ниже (в феврале 2017 г. - 248,2 тыс. тонн), что отразилось на общем вылове.

В марте 2018 г. основной акцент промысла сместился на Северо-Охотоморскую и Западно-Камчатскую подзоны. Соотношение вылова по районам было примерно таким же, как в аналогичный период 2017 г., но по вылову в абсолютных величинах март этого года уступал прошлому. Всего промыслом минтая занималось от 90 до 154 судов, в среднем - 126 единиц флота. В марте прошлого года - 88, 141 и 123 судов соответственно. Средний улов на судно составлял 84,7 тонны, это меньше, чем в марте 2017 г. За месяц было поймано 330,4 тыс. тонн, а за аналогичный период прошлого года - 360,4 тыс. тонн. С 1 по 9 апреля в Северо-Охотоморской подзоне добыто 84,9 тыс. тонн минтая, уровень 2017 г. - 54,8 тыс. тонн.

В целом по всей экспедиции суточный вылов минтая на севере Охотского моря постепенно нарастал по мере увеличения числа добытчиков и количества выполненных промысловых операций: с 1 тыс. тонн в начале января до 7,2 тыс. тонн к концу первой недели месяца. Далее, примерно до конца второй декады февраля, он оставался приблизительно на одном уровне - около 6,7 тыс. тонн. Затем, к концу месяца, суточный вылов увеличился примерно до 12 тыс. тонн и до конца марта варьировал в пределах 10,6 тыс. тонн, сообщили в КамчатНИРО. Закономерное снижение суточного вылова в апреле связано с завершением промысла у Западной Камчатки. Средний суточный вылов за путину составил 8,3 тыс. тонн, тогда как в прошлом году этот показатель был несколько выше (8,7 тыс. тонн).

Состояние запасов

По модельным оценкам с настройкой по 11 независимым индексам состояния запаса, на начало 2018 г. общий запас минтая в северной части Охотского моря составлял порядка 10,2 млн, а нерестовый – 6,6 млн тонн. В институте отметили, что биомасса и нерестового, и общего запаса в последние годы растет из-за вступления в промысловый возраст рыб урожайной генерации 2011 г. По прогнозам КамчатНИРО, тенденция к росту запасов сохранится и в ближайшие годы, поскольку на подходе еще одно урожайное поколение 2013 г., а также следующие за ним подряд две средние по численности когорты.

Новые данные о запасах североохотоморского минтая будут получены в апреле-мае по результатам комплексной съемки на НИС «Профессор Кагановский».

Погода

В январе синоптическая обстановка характеризовалась нетипичным для этого времени смещением основного центра депрессии на восток к заливу Аляска. Кроме того, на северо-востоке азиатского материка наблюдалось менее интенсивное развитие сезонного антициклона, чем обычно. Все это определило особенности распределения аномалии приземного атмосферного давления. Так, значения ниже нормы наблюдались над материком и Охотским морем, а также заливом Аляска, а повышенные — над океаном, Алеутской грядой и Беринговым морем, т.е. районом, где обычно располагается Алеутская депрессия.

В феврале и марте центр сезонного циклона сместился к западу и расположился у восточного побережья Камчатки. Над полуостровом, омывающими его водами, а также арктической частью района призменное атмосферное давление было ниже нормы на 2–6 гПа. На востоке района, над океаном и Аляской, значения атмосферного давления существенно превышали норму - до 12–17 гПа.

Сильное воздействие на район оказывали семь мощных циклонов. Прошлый год также был неблагоприятным, но количество циклонов было все же меньше, отметили в КамчатНИРО. Ученые обратили внимание, что резкое снижение вылова в некоторые дни хорошо совпадает с приходом в Охотское море мощных атмосферных вихрей.

Таким образом, синоптическая обстановка негативно влияла на формирование общей промысловой обстановки при добыче минтая в северной части Охотского моря. Причем гораздо больше, чем, например, в прошлом году.

Льды

Начало зимнего сезона, с декабря по середину января, в северо-восточной части Охотского моря характеризовалось интенсивным становлением ледяного покрова. Его темпы временами превышали обычные, но по значениям ледовитость была несколько ниже нормы. Однако с середины января ситуация кардинально изменилась с подходом нескольких мощных южных циклонов. Становление ледяного покрова практически прекратилось, а в конце января даже наблюдалось резкое сокращение его площади. Так, если во второй декаде января значение ледовитости в восточной части Охотского моря соответствовало 28% (это ниже среднемноголетнего значения на 6%), то в первой декаде февраля оно понизилось до 22% (-24% от нормы). Со второй половины февраля рост ледовитости продолжился. Ее сезонный пик пришелся на третью декаду марта, максимальное значение в этот период составило 49%, впервые за сезон достигнув среднемноголетнего уровня.

Таким образом, в результате воздействия мощных циклонических вихрей с середины января по середину февраля зимний календарный сезон 2017–2018 гг. в северо-восточной части Охотского моря в целом можно отнести к типу «малоледовитых», делают вывод ученые. Среднее за период с февраля по март (период максимального развития ледяного покрова) значение составило 36%. Это близко к малоледовитым зимам 2014, 2015 и 2017 гг. Кроме того, средняя за февраль ледовитость оказалась самой низкой с 1995 г.

Для всего Охотского моря по ледовитости зимний сезон 2017–2018 гг. оказался близким к среднемноголетнему уровню. Это свидетельствует о воздействии циклонов преимущественно на восточную часть моря, обратили внимание ученые.

Они заключили, что ледовые условия в путину 2018 г. заметного влияния на промысловую обстановку у Западной Камчатки не оказывали, а в Северо-Охотоморской подзоне, напротив, в некоторых районах препятствовали эффективной работе флота, особенно среднетоннажного.

Температура

По средней температуре поверхности за период с января по март (-0,89°C) зимний сезон 2017–2018 гг., оказался очень близким к среднемноголетнему уровню (-0,88°C). По мнению специалистов КамчатНИРО, термические условия оказывали заметное влияние на распределение минтая. Более поздние подходы и формирование промысловых скоплений в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах, вероятно, связаны с высокой циклонической активностью в конце января. Следствием этого стало резкое аномальное колебание гидрометеорологических параметров в промысловых районах на протяжении почти месяца. По сведениям о динамике созревания гонад специалисты заключили, что массовый нерест минтая начался в сроки, близкие к среднемноголетним, то есть в конце марта - начале апреля.

Что приносили тралы

По общему количеству наблюдателей прошедшая путина оказалась рекордной. Всего от разных дальневосточных отраслевых НИИ на траловом промысле работало 19 специалистов, на снюрреводном — 1–2 ученых.

По информации наблюдателей КамчатНИРО, в январе в Камчатско-Курильской подзоне (основном районе промысла в этом месяце) на специализированном траловом промысле минтая длина рыб изменялась от 30 до 71 см, а доминировали особи размерных групп 40–44 см (45,8%) поколения 2011 г. Доля экземпляров короче промысловой меры (35 см , по Смиту - 37 см), была невысока и в среднем составляла 3,7%.

Месяцем позднее в Северо-Охотоморской подзоне основу уловов также составляли рыбы поколения 2011 г. размерных групп 41–46 см (47,6%). Прилов молоди в отдельных тралениях значительно превосходил предел в 20%, в среднем составляя 21,3%. В Западно-Камчатской подзоне в уловах доминировали особи длиной 38–42 см (62,7%). Прилов молоди в отдельных тралениях достигал весьма внушительных величин (до 60%), а в среднем составлял 20,8%. В Камчатско-Курильской подзоне размерный состав минтая за месяц практически не изменился.

В марте в Северо-Охотоморской подзоне размерный состав минтая был примерно таким же, как в феврале. Доминировали рыбы длиной 41–46 см (59,4%) в возрасте 7–8 лет. Средний прилов особей непромысловой длины составлял 8,5%. В Западно-Камчатской подзоне основу уловов составляли экземпляры в 33–41 см (58,5%). Соответственно, средний прилов молоди (48,2%) более чем вдвое превышал установленный предел. В Камчатско-Курильской подзоне размерный состав изменился незначительно.

В апреле в Северо-Охотоморской подзоне в уловах превалировали особи длиной 42–46 см (63,7%), прилов молоди в среднем составлял 1%.

Размерный состав минтая в снюрреводных уловах у Западной Камчатки в феврале–марте был приблизительно таким же, как в тралах. Преобладали особи размером 40–46 см.

Таким образом, с точки зрения качественного состава уловов минтая в феврале–марте в некоторых районах Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзон условия для промысла были неблагоприятными. Практически повсеместно в уловах был большой прилов молоди, связанный с вступлением в промзапас рыб урожайного поколения 2013 г., а также следующими за ним двух средних по численности когорт 2014 и 2015 гг. Из-за малой мощности рыбомучных установок, молодь, как правило, в обработку не поступает, а выбрасывается за борт, отметили в институте.

Выпуск филе

По данным ОСМ, увеличились объемы производимого из минтая филе различных типов. В 2016 г. в зимне-весенний период на севере Охотского моря суда изготовили 18,2 тыс. тонн филе, в 2017 г. - 19,2 тыс. тонн, а в 2018 г. — 27,1 тыс. тонн.

Итог

Ученые констатировали, что средний улов на усилие по сравнению с показателями сезона «А» прошлого года снизился. С учетом меньшего количества судов и, соответственно, меньшего количества выполненных ими промысловых усилий, общий вылов по итогам зимней путины оказался на 34,3 тыс. тонн ниже, чем в прошлом году.

Тем не менее, с учетом сложной во всех отношениях промысловой обстановки, специалисты КамчатНИРО считают вылов в 824,8 тыс. тонн хорошим результатом. Предполагается, что порядка 30 тыс. тонн минтая будет в течение лета освоено на снюрреводном промысле, и тогда на сезон «Б» останется около 112 тыс. тонн, что за 2–2,5 месяца вполне под силу выбрать. В институте обратили внимание, что степень освоения ОДУ минтая в северной части Охотского моря в последние 10 лет не опускалась ниже 97,5%. Так что освоение ОДУ по итогам сезона «А» на уровне 85,3% — более чем приемлемый результат, резюмировали ученые.

Fishnews