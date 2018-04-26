26 апреля 2018 года

Владивосток готовит морской салон

Первый Международный дальневосточный морской салон пройдет в столице Приморья с 25 по 28 июля. На выставку пригласят более 3 тыс. компаний, деловая программа будет посвящена судостроению, судоремонту, развитию портов.

Основной площадкой мероприятия станет кампус Дальневосточного федерального университета, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации. Официальная пригласительная кампания стартовала 25 апреля.

В качестве ключевой тематики деловой программы выставки заявлены гражданское судостроение, сотрудничество России и азиатских стран в сфере кораблестроения и военного судоремонта, разработка и привлечение в РФ новых технологий портового и гидротехнического строительства. Также на мероприятии обсудят вопросы снабжения и обслуживания флота и шельфовых проектов, развития портовой инфраструктуры Дальнего Востока.

Врио губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что желающих приехать на Морской салон очень много. «Мне говорят о своем интересе различные компании из Европы, включая тех, которые хотят во Владивостоке открыть свои производства. Мы для того и проводим это мероприятие, чтобы они тут остались и работали. У нас тут мощная судоверфь строится, поэтому нам нужно все: от пружинок до канатов, иллюминаторов, движков и судовой мебели, форменной одежды, спасательных кругов. Это настоящее событие для самих производителей судов, а мы им помогаем с площадкой. На выставке мы должны быть завалены всевозможной продукцией», – заявил глава региона.

По словам руководителя подразделения фонда «Росконгресс» во Владивостоке Максима Яковенко, общая выставочная площадь – 1200 кв. м, 75% которых уже распределено между застройщиками. Андрей Тарасенко поручил подготовить дополнительную площадку у берега, чтобы можно было поставить корабли, задействовать парусники.

Fishnews