26 апреля 2018 года

Запретный омуль не уходит с прилавков

В Улан-Удэ межведомственная рабочая группа обнаружила в двух торговых точках 25 кг байкальского омуля холодного копчения. Между тем на промысел этой рыбы с октября действует запрет.

В составе группы рейд провели специалисты минсельхозпрода республики, регионального управления ветеринарии, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства, а также Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. Рабочая группа действует в рамках Комиссии по противодействию незаконному обороту омуля и продукции из него.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, первым специалисты проверили магазин «Омулевая бочка». Там выявили нарушения правил торговли и незаконную продажу омуля холодного копчения. В результате обыска изъято 3,8 кг эндемика. Их, как и 56 кг других рыб, отправили на ответственное хранение до предоставления разрешительных документов.

Затем участники рейда посетили один из магазинов на центральном рынке. По результатам проверки обнаружено 21,5 кг омуля холодного копчения неизвестного происхождения, к тому же хранящегося без маркировки. Рыба изъята, проводится расследование.

В региональном минсельхозпроде отметили, что эти факты являются нарушениями статьи 3 федерального закона о «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале и впадающих в него реках введен приказом Минсельхоза с 1 октября 2017 г. Ограничен и любительский лов этой рыбы: его можно вести только со льда, добывая не более 5 кг в сутки на человека.

Проверку рынков, торговых точек, мест несанкционированной торговли рыбой обещают продолжить. Особенное внимание рабочая группа планирует уделять реализации омуля и продуктов его переработки.

Fishnews