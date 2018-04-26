Новости
В Улан-Удэ межведомственная рабочая группа обнаружила в двух торговых точках в общей сложности 25 кг байкальского омуля холодного копчения. Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия республики

Запретный омуль не уходит с прилавков

В Улан-Удэ межведомственная рабочая группа обнаружила в двух торговых точках 25 кг байкальского омуля холодного копчения. Между тем на промысел этой рыбы с октября действует запрет.

В составе группы рейд провели специалисты минсельхозпрода республики, регионального управления ветеринарии, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства, а также Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. Рабочая группа действует в рамках Комиссии по противодействию незаконному обороту омуля и продукции из него.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, первым специалисты проверили магазин «Омулевая бочка». Там выявили нарушения правил торговли и незаконную продажу омуля холодного копчения. В результате обыска изъято 3,8 кг эндемика. Их, как и 56 кг других рыб, отправили на ответственное хранение до предоставления разрешительных документов.

Затем участники рейда посетили один из магазинов на центральном рынке. По результатам проверки обнаружено 21,5 кг омуля холодного копчения неизвестного происхождения, к тому же хранящегося без маркировки. Рыба изъята, проводится расследование.

В региональном минсельхозпроде отметили, что эти факты являются нарушениями статьи 3 федерального закона о «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале и впадающих в него реках введен приказом Минсельхоза с 1 октября 2017 г. Ограничен и любительский лов этой рыбы: его можно вести только со льда, добывая не более 5 кг в сутки на человека.

Проверку рынков, торговых точек, мест несанкционированной торговли рыбой обещают продолжить. Особенное внимание рабочая группа планирует уделять реализации омуля и продуктов его переработки.

Fishnews


  • В Улан-Удэ межведомственная рабочая группа обнаружила в двух торговых точках в общей сложности 25 кг байкальского омуля холодного копчения. Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия республики
  • В Улан-Удэ межведомственная рабочая группа обнаружила в двух торговых точках в общей сложности 25 кг байкальского омуля холодного копчения. Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия республики
    • НазадМетки: роспотребнадзорросрыболовствороссельхознадзор
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

    Александр САЙФУЛИН

    На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

    Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем ВИЛКИН

    Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

    Артем ВИЛКИН

    Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

    Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    Рыбоводные заводы пора приводить в порядок

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Новый подход к участию в выставках – это игра на опережение

    Все интервью

    Личное мнение

    Старший советник программы по устойчивому рыболовству Всемирного фонда дикой природы, к.б.н. Константин ЗГУРОВСКИЙ

    Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

    Константин ЗГУРОВСКИЙ

    Бизнес необходимо привлекать к управлению ресурсами

    Руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай БОНДАРЕНКО

    Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области

    Николай БОНДАРЕНКО

    «Рыбное» законодательство нуждается в корректировке

    Все материалы

    Крупным планом

    Кальмар

    Кальмар преткновения

    Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

    Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

    На ленинградском судостроительном заводе «Пелла» заложили краболовное судно для компании «Антей»

    «Антей» принимает вызов

    Российский промысел камчатского краба в Баренцевом море первым в мире получил сертификат MSC

    Сертификация ответственного бизнеса

    Все материалы

    События

    Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

    Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

    С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2018». Фото АО «Экспоцентр»

    Интерес к «Продэкспо» возрастает

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.