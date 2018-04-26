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Главный государственный инспектор ГИМС Приморского края Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Для шаланд и гидроциклов создадут арестплощадки

В России в ближайшее время появятся арестплощадки для незарегистрированных и неисправных маломерных судов, а также водного транспорта, которым управляли без надлежащего удостоверения.

Об организации специализированных площадок (арестплощадок) рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий на встрече с владельцами баз-стоянок для маломерного флота Владивостока.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правовым основанием для нововведений стал федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 452 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Статья КоАП 11.8 была дополнена частью 3, в которой выделено такое административное правонарушение, как «управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которымизапрещена его эксплуатация».

Сотрудники ГИМС будут отправлять судно на арестплощадку при выявлении фактов управления маломерным судном лицами, не имеющим соответствующего удостоверения, а также при выявлении эксплуатации незарегистрированных или неисправных маломерных судов, отметил Леонид Маковецкий. По его словам, одна из причин введения таких мер - борьба с массовым уклонением судовладельцев от налогообложения.

Налаживать процесс создания арестплощадок для маломерных судов будут ГИМС, а также органы исполнительной власти муниципального и регионального уровня. По мнению Леонида Маковецкого, во Владивостоке арестплощадка может появиться в ближайшие недели. «Уже есть предприниматели, которые заинтересовались этим вопросом, - подчеркнул инспектор. – Первым интерес проявил бизнесмен, владеющий арестплощадками для автомобилей».

По словам руководителя приморской ГИМС, сейчас в крае существуют 44 базы-стоянки (не арестплощадки) для маломерных судов, 21 из этих баз – во Владивостоке.

Fishnews
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