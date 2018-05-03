03 мая 2018 года

Ученые направят суда на промысле пелагических видов

Впервые за несколько лет НИС «Владимир Сафонов» будет выполнять научно-поисковые работы по пелагическим объектам в районе средних и северных Курильских островов. Ученые используют и другие традиционные формы информационного обеспечения промысла.

Работа специалистов ТИНРО на путине будет проходить по схеме, устоявшейся в последние годы, – размещение научных сотрудников на плавбазе, добывающих судах, береговых перерабатывающих заводах, формирование береговой научной группы. К полноценным поискам скоплений сайры ученые смогут приступить благодаря увеличению финансирования морских экспедиционных работ и внесению изменений в нормативные документы, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

«Ранее специалистам удавалось выполнять попутные поисковые работы в местах потенциального промысла в ходе комплексных экспедиций по изучению водных биоресурсов. Этот опыт был удачным, ученым неоднократно удавалось наводить рыбаков на обнаруженные скопления. Однако прошлогодний очень низкий ввиду ряда причин улов сайры указал на необходимость длительной работы научного судна в поисковом режиме», - отметили в институте.

В настоящее время на НИС «Владимир Сафонов» устанавливается световое и другое промышленное оборудование, судно будет укомплектовано галогенными лампами и светодиодным блоками, чтобы обеспечить гибкое управление световым потоком для привлечения сайры. Выход в море планируется в начале сентября, в период активных миграций сайры в исключительную экономзону России.

Но уже с мая будет организована работа по обеспечению научно-информационной поддержки в море и на берегу: ученые будут анализировать развитие синоптической и океанологической ситуаций, биостатистические данные и готовить оперативные рекомендации для рыбаков. Примерно в эти же сроки выходит в море первый научный наблюдатель на судне рыбокомбината «Островной».

Перспективы по уловам

В последние годы по мере увеличения запасов сардины и скумбрии, рос и интерес промышленности к этим объектам. Общий вылов в 2017 г. составил около 70 тыс. тонн. В этом году рекомендованный вылов для российских рыбаков в Южно-Курильском районе составляет 122 тыс. тонн сайры, 160 тыс. тонн скумбрии и 75 тыс. тонн сардины, причем эти цифры могут быть без ущерба для всех видов увеличены, отметили в институте.

Ученые оценивают состояние запасов тихоокеанской скумбрии, дальневосточной сардины (иваси) на среднем уровне (по сравнению с объемами запаса 1970-80-х гг.), но с тенденцией к росту. Запасы сайры находятся на среднем уровне.

Fishnews