03 мая 2018 года

В Якутии могут скорректировать сроки сетного лова

Минсельхоз предлагает изменить сроки запрета на использование сетных орудий лова при спортивно-любительском рыболовстве в двух районах Якутии – Аллаиховском и Нижнеколымском улусах. Планируется, что мера поможет в сохранении весенне-нерестующих рыб.

Проект приказа об изменении правил рыболовства для Восточно-Сибирского бассейна опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. В качестве разработчика документа указано Министерство сельского хозяйства РФ, в качестве соисполнителя – Росрыболовство.

Предложено изменить ограничения для рыбаков-любителей в Республике Саха (Якутия). Сейчас запрет на использование сетных орудий добычи при спортивно-любительском рыболовстве в Аллаиховском и Нижнеколымском улусах предусматривается с 25 сентября по 25 октября. Эти сроки, согласно проекту приказа, планируется скорректировать: установить запрет в Аллаиховском улусе на периоды с 25 мая по 25 июня (кроме русла реки Индигирка) и с 25 сентября по октября; в Нижнеколымском улусе – с 25 мая по 25 июня (кроме русла реки Колыма) и с 25 сентября по 25 октября.

«Проект приказа подготовлен с целью регулирования добычи (вылова) водных биоресурсов в Аллаиховском и Нижнеколымском улусах, а также недопущения утраты запасов весенне-нерестующихся видов водных биоресурсов», – говорится в сопроводительных материалах.

Fishnews