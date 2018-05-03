03 мая 2018 года

Герман Зверев будет представлять деловое сообщество России на уровне ЕАЭС

Президент ВАРПЭ Герман Зверев вошел в состав Консультативного совета по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Делового совета ЕАЭС. Эта структура создана для развития интеграционных процессов.

Напомним, что ЕЭК является наднациональным регулирующим органом Евразийского экономического союза. Коллегия, в свою очередь, исполнительный орган комиссии. Деловой совет Евразийского экономического союза – координационно-совещательный орган деловых кругов государств-членов ЕАЭС.

Консультативный совет призван обеспечивать взаимодействие Евразийской экономической комиссии и Делового совета по вопросам определения направлений и перспектив развития предпринимательской деятельности в ряде сфер. Среди них – промышленность, АПК, техническое, таможенное регулирование, взаимная и внешняя торговля, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры. Возглавляет совет председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, сообщает корреспондент Fishnews.

От российского бизнес-сообщества в совет, в частности, входят глава РЖД Олег Белозеров, президент агрохолдинга «Талина» Виктор Бирюков, председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев, член наблюдательного совета Банка ВТБ Сергей Дубинин, первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев, вице-президент ТПП Владимир Падалко, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

Заседания консультативного совета должны проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Fishnews