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Садок для выращивания лосося в Исланди. Фото с сайта Fishretail.ru

У аквакультуры Исландии большие планы на лосося

Исландские аквакультурные компании планируют в этом году увеличить производство лосося на 30% к уровню 2017 г. – до 18 тыс. тонн. А потенциал роста у этого направления еще выше, уверены в отрасли.

В 2017 г. урожай лосося в Исландии собрали только две компании – Arnarlax и Ice Fish Farm, сообщает портал IntraFish. По информации СМИ, в текущем году таких организаций может стать уже четыре. А в 2019 г. управляющий директор Исландской аквакультурной ассоциации Кристьян Дэвидссон ожидает увеличение производства красной рыбы до 20 тыс. тонн.

По его словам, бизнес по выращиванию лосося в стране переживает третий по счету этап развития. Фермеры имеют хороший доступ к капиталу и знаниям, кроме того, в процесс вовлечен ряд опытных норвежских компаний, таких как Norway Royal Salmon (NRS), Salmar, Måsøval Fiskeoppdrett и Midt–Norsk Havbruk, отметил Кристьян Дэвидссон.

Он рассказал, что исландские аквакультурщики собираются перегнать Фарерские острова по объемам производства лосося (пока фарерцы выращивают около 70 тыс. тонн в год).

Как пишет IntraFish, недавно избранный парламент Исландии готовит новый закон о рыбном хозяйстве. Министерство рыболовства, Министерство окружающей среды, аквафермеры и Институт морских исследований работают над моделью отрасли, при которой будет сведен к минимуму риск бегства лосося из садков и его скрещивание с дикими особями. Рыбопромышленники надеются, что закон примут до ухода парламентариев на летние каникулы.

В Исландии бизнес по производству аквакультурного лосося сталкивается с решительным сопротивлением со стороны защитников дикой природы и рыбаков, сообщает корреспондент Fishnews. Кроме того, сейчас выращивать красную рыбу разрешено лишь в нескольких районах страны – в основном в западных фьордах.

Кроме того, у предприятий есть проблемы со смолтом. Хотя у исландских аквафермеров есть мощности для выращивания 42 тыс. тонн лосося в год, молоди они могут производить менее 30 тыс. тонн.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуралосось
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