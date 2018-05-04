04 мая 2018 года

Субсидиям по постройке судов добавили времени

Правительство продлило до 2019 г. субсидирование рыбохозяйственным предприятиям части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и лизинговых платежей на приобретение гражданских судов.

Постановлением правительства от 28 апреля 2018 г. № 520 действие правил предоставления субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на закупку гражданских судов, изготовленных на российских верфях, а также лизинговых платежей по договорам лизинга, продлено на 2018 – 2019 гг.

Таким образом, возобновлен механизм поддержки судовладельцев по линии Минпромторга, действовавший с 2009 г. для организаций рыбохозяйственного комплекса.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, объем ассигнований, который предусмотрен в федеральном бюджете на предоставление таких субсидий по кредитам, полученным в российских банках в 2008 – 2019 гг. на закупку гражданских судов, составляет 1,977 млрд рублей, по лизинговым платежам – 5,4 млрд рублей.

Субсидии нацелены на то, чтобы поддержать и развивать судостроительную промышленность, стимулировать российских заказчиков привлекать собственные средства на строительство судов.

Fishnews