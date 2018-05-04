04 мая 2018 года

Ускорить оформление судов таможенникам помогает «Морской порт»

С января по апрель таможни Дальнего Востока оформили в электронном виде 450 судовых дел. Ускорить операции по госконтролю помогает комплекс программных средств «Портал Морской порт», отметили в ДВТУ.

В отношении прибывающего флота оформлено 200 судовых дел, на убывающие суда – 250 дел, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Чтобы оформить судно «электронным» способом, представителю перевозчика необходимо тщательно подготовить полный пакет документов и сведений. Их перечень установлен статьей 89 Таможенного кодекса ЕАЭС, обратили внимание в ДВТУ. Пакет документов участник внешнеэкономической деятельности заверяет электронной подписью и направляет в таможенный орган по интернету.

КПС «Портал Морской порт» предназначен для обеспечения совместной работы участников ВЭД, федеральных ведомств и других участников морских перевозок в портах России на основе принципов и механизмов «единого окна».

С октября 2016 г. через портал суда оформляют таможенные посты Владивостокской и Находкинской таможен, а с июля 2017 г. – Хабаровской, Благовещенской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской, Биробиджанской таможен.

Fishnews