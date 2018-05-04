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На Vladivostok Boat Show представят водную технику на любой вкус. Фото предоставлено организаторами

Самые свежие катера и лодки презентуют на Vladivostok Boat Show

В столице Приморья на финишной прямой подготовка к юбилейной выставке Vladivostok Boat Show, которая пройдет с 18 по 20 мая. Компании-участники обещают продемонстрировать новинки этого года: катера, надувные лодки, моторы, SUP-доски, товары для рыбалки.

Выставка, как и прежде, будет одной из официальных площадок Тихоокеанского туристского форума. Неизменным местом проведения Vladivostok Boat Show остается яхт-клуб «Семь футов».

По традиции в программе демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно-развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события.

Партнеры выставки включены в активную подготовку к ней. Одним из участников Vladivostok Boat Show станет компания Global Drive, По мнению ее представителей, это мероприятие – отличный повод, чтобы рассказать о себе и подружиться с новыми партнерами по бизнесу. Как сообщили Fishnews организаторы, компания уже подготовила новинки 2018 г.: премиальные SUP-доски, лодки из ПВХ, катера, лодочные моторы.

Еще один постоянный участник выставки - компания «Фарватер». Она представляет в своих магазинах широкий ассортимент товаров для катеров, яхт и рыбалки от мировых брендов, таких как Shimano, Mikado, Lalizas, Ocean, Lofrans. Одна из главных целей «Фарватера» - познакомить гостей Vladivostok Boat Show с новинками этого года. Представители организации хотят увидеть на выставке крупных производителей, иностранных участников «по катерной тематике» для создания новых бизнес-отношений.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму.

Vladivostok Boat Show ежегодно открывает яхтенный сезон на Дальнем Востоке. В 2017 г. в морском празднике участвовало более 50 компаний из России и других стран АТР, за три дня мероприятие посетило около 7 тыс. человек. Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • На Vladivostok Boat Show представят водную технику на любой вкус. Фото предоставлено организаторами
  • На Vladivostok Boat Show представят водную технику на любой вкус. Фото предоставлено организаторами
  • На Vladivostok Boat Show представят водную технику на любой вкус. Фото предоставлено организаторами
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