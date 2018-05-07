07 мая 2018 года

Испанские и японские ловцы акул обменялись опытом

Делегации рыболовных объединений Испании и Японии обсудили промысел акул – обменялись знаниями об их устойчивой добыче, рассмотрели способы борьбы с браконьерами и противодействия нападкам природоохранных организаций.

Представители двух стран встретились в городах Кессенума и Токио. В рамках сессии президент Японской рыболовной ассоциации Тосиру Сисару провел переговоры с генеральным секретарем Cepesca (Испанской рыболовной конфедерации) и президентом Europeche (Ассоциации национальных организаций рыбацких компаний ЕС) Хавьером Гаратом. Они обменялись знаниями об устойчивом промысле акул, о мерах, применяемых для защиты законной, контролируемой и ответственной добычи этих рыб. Еще одной темой встречи стала борьба с браконьерством.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбаки Испании и Японии добывают синюю акулу и мако (в меньшем количестве). Суммарная доля этих двух видов в общемировом промысле акул составляет более 92%. Научные исследования в целом показывают, что их популяции стабильны, пишет портал Canadian Homesteading. Это доказывает, что синяя акула и мако облавливаются устойчивым способом и не находятся под угрозой уничтожения.

В то же время некоторые другие виды акул требуют защиты, обращает внимание канадское издание. Поэтому в обеих странах запрещена добыча длиннокрылой, молотоголовой, лисьей и белой акул.

На переговорах стороны также согласились с необходимостью эффективного использования всех частей пойманных акул – мяса, кожи, костей, внутренних органов и плавников.

Также представители Испании и Японии обсудили проблемы, с которыми сталкиваются рыбаки во время добычи, переработки и продажи акул. Среди таких сложностей – противодействие различных природоохранных организаций. Одной из целей переговоров было формирование общей стратегии борьбы с нападками экологов.

Fishnews