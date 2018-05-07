07 мая 2018 года

Чек-листом обзавелся Россельхознадзор

Россельхознадзор утвердил формы проверочных листов – списков контрольных вопросов, которые сотрудники теруправлений должны использовать при плановых проверках. Чек-листы призваны избавить бизнес от превышения полномочий со стороны контролеров.

Напомним, что проверочные листы - это списки контрольных вопросов для использования при проведении плановых проверок. Ответы должны однозначно свидетельствовать о соблюдении или несоблюдении предпринимателем требований, составляющих предмет проверки. При этом выходить за рамки установленного списка вопросов контролер не может.

Приказом от 19 марта 2018 г. Россельхознадзор утвердил формы проверочных листов для федерального государственного ветеринарного контроля (надзора).

Как сообщает корреспондент Fishnews, утверждена форма списка контрольных вопросов для осуществления государственного ветеринарного контроля (надзора) при изготовлении «рыбной продукции из водных биологических ресурсов». Это приложение № 7 к приказу.

Проверочный лист должен применяться при плановых проверках объектов, осуществляющих в России деятельность, предметом которой являются предназначенные для вывоза, ввезенные и перемещаемые транзитом через территорию ЕАЭС товары из перечня, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317.

Приказ Россельхознадзора с приложениями смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.