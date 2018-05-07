07 мая 2018 года

На Украине обсуждают «меры сдерживания» России в морях

Российские пограничники задержали за браконьерство украинское рыболовное судно. На Украине адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил о необходимости патрулирования морской акватории в качестве средства военного сдерживания.

Пограничная служба ФСБ России 4 мая задержала украинский сейнер «ЯМК-0041» у берегов Крыма. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в сети «Фейсбук», судно вело незаконный промысел камбалы-калкан в исключительной экономической зоне РФ. На борту находились пять членов экипажа – граждан Украины, они вместе с сейнером доставлены в Крым. «Все действия, осуществленные погранслужбой ФСБ, были произведены в соответствии с российским законодательством», – подчеркнул глава региона.

По данным СМИ, судно приписано к украинскому порту Очаков, место задержания – западнее мыса Тарханкут, сообщает корреспондент Fishnews. У «ЯМК-0041» не было разрешения находиться в этом районе, отметил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала «112 Украина».

«Судно имело разрешение на вылов рыбы в установленном порядке в границах территориального моря, то есть 12 морских миль, – рассказал Олег Слободян. – Оно не оформлялось на выход за границу Украины. Поэтому сказать, каким образом оно нарушило госграницу Украины и оказалось в той зоне, которую мы считаем временно оккупированной, – сложно. Скорее всего, капитан принял такое решение и отправился туда, где будет лучше вылов, и не учел риски возможного задержания».

МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения судна и его экипажа. «Противоправная агрессия Российской Федерации не меняет статус Крыма как части суверенной территории Украины, – говорится в документе. – Украина остается прибрежным государством в отношении акваторий, прилегающих к Крыму, включая территориальное море, что простирается на 12 морских миль от его побережья.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что с 30 апреля фиксируются случаи остановок и досмотров украинских невоенных судов сторожевыми кораблями России. В связи с этим украинский адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил в интервью сайту Obozrevatel.ua, что в качестве военного сдерживания он считает необходимым «организовать патрульную деятельность в море».

Слова Игоря Кабаненко прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в разговоре с RT. «Они бряцают оружием, грозятся организовывать конвои, подают жалобы в международные организации… Но на чем они планируют организовывать эти конвои? На «Сагайдачном» (флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» – прим. ред.), который сами же и развалили, попилив деньги, выделенные на его капремонт? Или на списанных натовских катерах, которые к ним так и не доехали? Это же просто смешно», – сказал парламентарий.

Дмитрий Белик связал текущие события с задержанием украинскими пограничниками в Азовском море российского сейнера «Норд» из Керчи.

Fishnews