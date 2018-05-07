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Озеро Ханка. Фото из «Википедии»

На запасы Ханки наука смотрит с оптимизмом

Ученые рекомендуют в 2019 г. оставить прежним или повысить ОДУ основных пресноводных объектов промысла в Приморском крае. Рост запасов связывают с высоким уровнем воды в озере Ханка. Тревожная ситуация сложилась только с пиленгасом реки Раздольной.

Прогнозы состояния запасов и рекомендации по установлению общего допустимого улова на 2019 г. для пресноводных водных биоресурсов в Приморье представили специалисты ТИНРО-Центра на публичных слушаниях, сообщает корреспондент Fishnews. Научный сотрудник института Максим Шаповалов рассказал, что динамика соотношения промысловых видов в уловах крупноячейными сетями показывает: доля большинства видов стабильна, заметно колеблется только доля коня пятнистого. Изменения возрастного состава добычи незначительны, при этом повышение среднего возраста отмечается по основным промысловым рыбам — сазану, карасю и толстолобику.

Сазан обещает устойчивые уловы

По амурскому сазану наблюдается преобладание урожайных поколений 2011-2012 гг. Эти поколения составят основу стабильных уловов на ближайшие годы, считают ученые. По их подсчетам, в 2019 г. промысловый запас сазана вырастет до 310 тонн (в 2011 г. он составлял 147 тонн). Общий допустимый улов в бассейне озера Ханка для этой рыбы рекомендуется установить в размере 80 тонн (как и в текущем году).

Карась стабилен

Устойчивое состояние запаса ученые констатировали и у карася серебряного в бассейне Ханки. Прогноз на будущий год по промзапасу – 210 тонн (2011 г. – 45 тонн), ОДУ предлагается в размере 50 тонн (в 2018 г. допустимый улов такой же).

Лимит по щуке рекомендуют сохранить

В популяции амурской щуки преобладают особи урожайного поколения 2014 г., которые будут доминировать ближайшие два года. Промзапас прогнозируется в 85 тонн (в 2011 г. - 21 тонна), ОДУ предложено сохранить на уровне прошлого года – 20 тонн.

Сома предлагают поймать больше

В популяции сома амурского сейчас преобладают рыбы урожайных поколений 2013-2014 гг., по мнению специалистов, они будут составлять основу промысла в следующем году. Ожидается, что промзапас сома вырастет до 85 тонн (в 2011 г. – 27 тонн), ОДУ в бассейне Ханки на 2019 г. предлагается увеличить до 25 тонн (в 2018 г. – 20 тонн).

Конь у рыбаков не востребован

Максим Шаповалов отметил, что в последнее время регулярно недоосваивается общий допустимый улов коня пятнистого, притом что ресурс этого вида растет. Ученые предполагают, что его промысловый запас в 2019 г. увеличится до 460 тонн (в 2011 г. - 330 тонн). Лимит добычи может составлять 40 тонн, однако в связи с тем, что специализированный промысел коня пятнистого вентерями и неводами на озере неразвит, ученые предложили на 2019 г. 30 тонн.

Запасы толстолобиков предлагают выбрать полностью

Белый толстолобик в бассейне Ханки самостоятельно не размножается, и его промысловый запас в озере полностью сформирован усилиями китайских рыбоводов. По оценкам специалистов ТИНРО, запас белого толстолобика в 2019 г. составит около 35 тонн, он полностью рекомендуется к вылову. Популяция пестрого толстолобика в Ханке также целиком создана искусственно. Его промзапас на 2019 г. специалисты спрогнозировали также в 35 тонн, которые предлагаются полностью включить в ОДУ.

Верхогляду помогают китайцы

Анализ состояния популяцииверхогляда показывает, что с 2014 г. в ней доминируют рыбы возрастом 6-8 лет из ярко выраженных урожайных поколений. Китайские рыбоводы утверждают, что ежегодно выпускают в озеро до 2,5 млн личинок, а в последние годы – еще и до 200 тыс. сеголеток. Отчасти деятельностью рыбоводов, отчасти ростом уровня воды в озере обусловлено нормальное возрастное распределение внутри популяции, отметили в институте. Ученые полагают, что в ближайшие 2-3 года популяция верхогляда будет стабильна. Промзапас предположительно составит 165 тонн (в 2011 г. - 92 тонны), ОДУ рекомендуется установить в 30 тонн (в 2018 г. - 40 тонн).

От краснопера ждут прибавки

В популяции монгольского краснопера наблюдается нормальное возрастное распределение с преобладанием рыб средних и старших возрастных групп. При этом ожидается постепенный рост промыслового запаса, в 2019 г. он может достигнуть 100-120 тонн. Ученые предложили установить ОДУ в бассейне Ханки на 2019 г. в 30 тонн.

Горбушки все больше

Устойчивый рост биомассы горбушки ученые объясняют как появлением урожайных поколений, так и слабым освоением ОДУ. По прогнозам специалистов ТИНРО, в 2019 г. промзапас горбушки составит 130 тонн (в 2011 г. – 45 тонн), ОДУ в бассейне Ханки предлагается поднять до 30 тонн (в 2018 г. – 25 тонн).

Численность судака нужно сокращать

Судакбыл акклиматизирован в озере Ханка в 1970-80-х гг. Он успешно размножается и за эти годы создал промзапас, заняв одну из лидирующих позиций в уловах. Наблюдения в других водоемах показывают, что судак может наносить значительный ущерб популяциям прочих промысловых рыб. Поэтому ученые предлагают для него высокий ОДУ - 40-50% от промыслового запаса. По оценкам специалистов, промзапас судака в 2019 г. вырастет до 120 тонн (в 2011 г. - 45 тонн), лимит вылова предложено установить на уровне 50 тонн (в 2018 г. - 40 тонн).

Пиленгаса Раздольной перелавливают

ОДУ для пиленгаса устанавливается отдельно для реки Раздольной и отдельно для других внутренних водоемов Приморского края, напомнил Максим Шаповалов. Такое разделение вызвано необходимостью ограничения промысловой нагрузки на Раздольную.

Наблюдение за популяцией пиленгаса во внутренних водах Приморского края (кроме Раздольной) в 2010-2017 гг. показывает стабильное состояние запаса. В то же время запас пиленгаса в реке Раздольная подвержен значительным колебаниям, связанным в основном с воздействием промысла. Введенный в 2003 г. полный запрет на добычу рыбы в реке помог восстановить численность пиленгаса. Как отметил ученый, в 2013 г. запрет был снят, начался интенсивный промысел. В результате общий запас пиленгаса к 2016-2017 гг. уменьшился по сравнению с 2012 г. более чем в 7 раз. Специалисты ТИНРО считают, что перелов пиленгаса имеет место на протяжении последних 4 лет.

Предполагается, что промзапас пиленгаса в реке Раздольной в 2019 г. составит 20 тонн (в 2015 г. – 180 тонн), ОДУ предложен в размере 5,3 тонны (в 2018 г. - 50 тонн). Если запас продолжит снижаться, ученые рекомендуют вновь запретить промышленный лов любой рыбы в реке.

Для внутренних водоемов Приморского края (без реки Раздольной) промысловый запас пиленгаса прогнозируется в 500 тонн, ОДУ рекомендуется в 133 тонны.

Ученые прогнозируют рост запасов

Подводя итоги, специалист отметил, что запас основных промысловых видов бассейна Ханки в последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту. Ученые объясняют это высоким уровнем воды в озере. Специалисты ТИНРО прогнозируют появление урожайных поколений сазана, карася, щуки и других видов в ближайшие годы.

При этом по ряду малоценных видов, в том числе коню пятнистому и горбушке, ОДУ недоосваивается. Возможно, что причиной этого стали гидрологические особенности (изменение условий лова из-за высокого уровня воды) и тайфуны, мешавшие рыбакам.

Благоприятные для роста запасов в озере Ханка условия позволили специалистам рекомендовать сохранить в 2019 г. ОДУ для большинства видов рыб на уровне 2018 г., а по отдельным видам – увеличить.

Общий промысловый запас пресноводных объектов в Приморье, по прогнозам, составит 2,26 тыс. тонн, суммарный ОДУ рекомендован в размере около 558 тонн.

Fishnews
НазадМетки: ОДУ
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