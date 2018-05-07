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Карелия вписалась в программу инвестквот

Республика Карелия активно участвует в программе инвестиционных квот для развития рыбной отрасли. Аукцион на понижение выиграли четыре предприятия из региона. Они намерены построить пять судов. Кроме того, к торгам готовы еще два карельских предприятия с проектами береговых заводов.

Компании «Альтернатива» и «Карельские морепродукты» рассчитывают получить ресурс под строительство траулеров-процессоров длиной свыше 80 м (по постановлению правительства, это объект инвестиций типа «З»). Также аукцион на понижение выиграли предприятия «Рыболовецкая компания «Вирма» (будет строить два траулера-ярусолова – тип «К») и «Карелрыба», заявившая проект строительства судна для промысла и доставки на берег охлажденной рыбы. Об этом корреспонденту Fishnews рассказал начальник управления рыбного хозяйства министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Игорь Пепеляев.

Суда предназначены для работы на донных объектах промысла (треска, пикша) в Баренцевом море. Общая стоимость проектов составляет 10 млрд рублей. «Карелрыба» намерена строить судно в Ярославской области, а остальные компании — в Санкт-Петербурге, сообщил Игорь Пепеляев.

«Правительство Карелии заинтересовано в этих проектах, поскольку вопрос с обновлением флота стоит достаточно остро, – подчеркнул он. – Поэтому мы оказывали помощь участникам аукциона в подготовке документов на торги».

На предстоящий аукцион на понижение для предприятий береговой переработки от Карелии заявлено два проекта компаний «Рыботорговая сеть» и «Группа «Баренц». Они заявили о намерении построить два перерабатывающих завода мощностью 30 тыс. тонн в год. Как отметил Игорь Пепеляев, эти проекты привязаны к Кондопожскому району, получившему статус ТОР (ТОСЭР) с соответствующим режимом налоговых льгот.

Fishnews
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