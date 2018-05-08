08 мая 2018 года

Квотами для КМНС займутся на местах

Правительство утвердило правила распределения квот добычи водных биоресурсов для традиционного рыболовства КМНС. Эти функции возложены на региональные органы власти.

Постановлением правительства от 5 мая 2018 г. № 558 утверждены правила распределения органами исполнительной власти субъектов РФ квот добычи ВБР в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Предусматривается, что после выхода приказа Росрыболовства, устанавливающего ОДУ по различным видам квот, до 31 декабря региональные органы исполнительной власти распределяют квоты для традиционного рыболовства на следующий год.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ресурсы выделяются как лицам, относящимся к коренным малочисленным народам, так и общинам КМНС в соответствии с поданными заявками. Если объем ВБР, указанный в заявках, суммарно больше региональной квоты для традиционного рыболовства, распределение происходит по формуле расчета, приведенной в правилах.

Кроме того, внесены изменения в правила подготовки и принятия решений о предоставлении водных биоресурсов в пользование. Предусмотрено, что территориальные органы Росрыболовства в течение семи рабочих дней после окончания приема заявок на предоставлении ВБР в пользование для КМНС направляют копии заявок в отношении «одуемых» видов в органы исполнительной власти субъектов Федерации.

Решение о предоставлении ВБР в пользование доводится до сведения заявителя в 10-дневный срок вместо ранее установленных трех дней. После принятия решений о представлении ВБР в пользование терорганы Росрыболовства должны в 5-дневный срок направить копии таких решений региональному органу власти.

Текст постановления с правилами смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.