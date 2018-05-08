08 мая 2018 года

Морская капуста получила пониженную ставку НДС

Правительство внесло изменения в перечень товаров, облагаемых при реализации налогом на добавленную стоимость в размере 10%. В список включили бурые водоросли и выращенных в аквакультуре моллюсков.

Изменения внесены в постановление правительства от 31 декабря 2004 г. № 980. Этим документом, напомним, утверждены перечни кодов видов продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке в 10% (против обычных 18%).

Как сообщает корреспондент Fishnews, список кодов видов продовольственных товаров в соответствии с ОК 034-2014, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке 10% при реализации, дополнен позицией «03.11.63.120 Водоросли бурые», а также позициями «03.21.43.000 Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства» и «03.21.44 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства».

Изменения внесены также в перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, облагаемых НДС по налоговой ставке 10% при ввозе на территорию РФ. В список включили позицию «Морские и прочие водоросли, пригодные для употребления в пищу 1212 21 000 0».

Fishnews