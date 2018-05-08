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Браконьер Ханки пошел на нерест

В Приморском крае в связи с нерестовым периодом активизировались браконьеры на озере Ханка и впадающих в него реках. Рыбоохрана, пограничники и общественные инспекторы уже провели 41 рейд, составив 101 протокол.

Пресноводные рыбы Приморья начинают нереститься ранней весной, когда вода на мелководье нагревается до положительных температур. Когда обитатели Амурского озерно-речного комплекса собираются для икрометания в определенных местах, туда же стягиваются и браконьеры. Как сообщили Fishnews в Приморском теруправлении Росрыболовства, особенно много любителей незаконного промысла появляется у воды на майские праздники.

Правила рыболовства для Дальневосточного бассейна запрещают добычу в озере Ханка в границах от мыса Николаевского до устья реки Сунгача (в том числе на всех реках и озерах на этом участке) с 20 апреля по 20 июля. Нарушители рискуют быть привлеченными к административной или уголовной ответственности. В зависимости от общественной опасности правонарушения браконьерам грозят предупреждение, штраф, взыскание причиненного ущерба, конфискация орудий лова, транспортных средств, исправительные работы, лишение свободы (на срок до двух лет).

У рыбоохраны в нерестовый период наступает горячая пора. В патрулировании водоемов принимают участие пограничники и внештатные инспекторы теруправления.

С 20 апреля текущего на Ханке и впадающих в нее реках проведен 41 рейд. Рыбинспекторы составили 101 административный протокол, вынесли 7 определений о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В руки правоохранителей попала 51 браконьерская сеть общей длиной 2280 м и два других орудия лова. Изъято 68,9 кг рыбы, еще 22,3 кг выпустили в естественную среду обитания.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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