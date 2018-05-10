10 мая 2018 года

Реки Удмуртии предлагают для рыбоводства

В Удмуртской Республике на аукцион выставили 13 рыбоводных участков. Все они расположены на реках и предназначены для пастбищной аквакультуры.

Торги, которые проведет Средневолжское теруправление Росрыболовства, состоятся в Самаре 19 июня. Заявки принимаются до 8 июня. С победителями заключат договоры пользования на 25 лет.



Для пастбищной аквакультуры предлагают участки в Завьяловском районе на реках Каравайка, Люк, Пироговка, Старая Кленка и правобережном притоке реки Лудзинка (два РВУ), сообщает корреспондент Fishnews. В Алнашском районе рыбоводам выделили участок на реке Тойма, в Можгинском районе - на реке Ныша, в Балезинском районе - на реке Юнда, в Селтинском районе - на реке Кырчма. В Юкаменском районе приготовили РВУ на реках Солшур, Лекма, Юкаменка. Площадь участков – от 0,4 до 72,2 га.

Fishnews