10 мая 2018 года

Браконьерский бизнес поставили на широкую ногу

В Ростовской области силовики пресекли деятельность нелегальной рыбацкой артели из 19 человек. В их цеху обнаружили более двух тонн вяленой, мороженой и сырой рыбы, в том числе «краснокнижных» осетровых.

Используя моторные лодки и сети, рыбаки-нелегалы вели промысел в Азовском море, сообщили Fishnews в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области. Хранила и перерабатывала уловы артель в арендованном ангаре, оборудованном морозильной системой.

В операции по задержанию браконьеров участвовали сотрудники полиции, пограничной службы и Росгвардии. Изъяты запрещенные орудия лова, включая шесть километров сетей, а также около 1,5 тыс. особей вяленой шемаи и рыбца, почти 10 тыс. экземпляров судака, больше 1 тыс. - тарани и столько же сельди, а также рыба осетровых пород, занесенных в Красную книгу РФ.

Сума ущерба водным биоресурсам превысила 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконный вылов).

Fishnews