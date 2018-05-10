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К 9 мая российские рыбаки добыли в общей сложности более 1,8 млн тонн водных биоресурсов

Российские рыбаки улучшили свои показатели в иностранных водах

К 9 мая российские рыбаки добыли в общей сложности более 1,8 млн тонн водных биоресурсов, что на 0,7% меньше, чем на отчетную дату прошлого года. В плюсе вылов на Северном и Западном бассейнах, а также в зонах иностранных государств.

В Дальневосточном бассейне освоено 1,24 млн тонн ВБР, что на 44 тыс. тонн ниже уровня 2017 г. Минтая выловлено 969 тыс. тонн, отставание от результата за аналогичный период прошлого года составило 11 тыс. тонн.

В Северном бассейне рыбаки добыли 271 тыс. тонн (+69 тыс. тонн). Трески поймано 154 тыс. тонн (+9 тыс. тонн), пикши - 33 тыс. тонн (-9 тыс. тонн).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Западном бассейне общий вылов достиг 43,5 тыс. тонн, что на 6 тыс. тонн выше уровня 2017 г. Вылов шпрота по сравнению с показателем на отчетную дату прошлого года вырос на 5 тыс. тонн – до 28,5 тыс. тонн. Балтийской сельди поймано 13 тыс. тонн (+1,7 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне российские суда освоили почти 30 тыс. тонн водных биоресурсов, отставание от результата за аналогичный период 2017 г. составило 10 тыс. тонн. Хамсы добыто 21,6 тыс. тонн (-6 тыс. тонн). Вылов тюльки сократился вдвое по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года – до 1,5 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне поймано 13 тыс. тонн водных биоресурсов - на 4 тыс. тонн меньше, чем за отчетный период 2017 г. Это связано со снижением добычи частиковых, пресноводных и других объектов промысла, отметили в Росрыболовстве.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 172,3 тыс. тонн ВБР, что на 9,4 тыс. тонн выше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественный флот добыл 36,5 тыс. тонн. По сравнению с показателем на отчетную дату 2017 г. вылов снизился почти вдвое в связи с уменьшением количества судов на промысле.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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