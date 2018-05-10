10 мая 2018 года

Плату за участки для аквакультуры будут рассчитывать по-новому

Минсельхоз внес изменения в Правила расчета и взимания платы за пользование рыбоводными участками. Теперь при расчете будет учитываться срок, на который заключается договор пользования РВУ.

Напомним, что правила, утвержденные приказом Минсельхоза России от 2 февраля 2015 г. № 30, устанавливают порядок расчета и взимания платы за пользование рыбоводными участками, договор на которые заключается по результатам аукциона.

Для определения платы рассчитывается начальная цена выставляемого на торги права на заключение договора пользования РВУ.

По пока еще действующим правилам, такая стоимость рассчитывается как произведение площади рыбоводного участка на специальный коэффициент (приводится в приложении к правилам).

Однако теперь это будет произведение площади РВУ, количества лет, на которое заключается договор, и коэффициента. Изменения внесены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 19 марта 2018 г. № 114 и вступят в силу с 19 мая, сообщает корреспондент Fishnews. По закону об аквакультуре, договор может заключаться на срок от 5 до 25 лет.

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