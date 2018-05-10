10 мая 2018 года

Экспортерам рассказали о тонкостях оформления сертификатов

Приморское теруправление Росрыболовства проинформировало о порядке заполнения заявлений и сертификатов на объекты аквакультуры, которые отправляются в Китай.

Напомним, что в 2012 г. Россия и Китай заключили соглашение о сотрудничестве в области предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН-промысла живых морских ресурсов. Договор предусматривает получение специального сертификата – официального письменного удостоверения, подтверждающего законность добычи вывозимых из Китая или России водных биоресурсов.

Среди объектов, на которые распространяется действие соглашения, – тихоокеанские лососи, анадара, корбикула, трепанг, морской еж.

Порядок выдачи сертификата на вывозимые из России для ввоза на территорию КНР уловы и продукцию из них утвержден приказом Минсельхоза РФ от 23 октября 2013 г. № 388.

В марте на сессии в Сямэне Россия и Китай согласовали порядок заполнения сертификата при транспортировке объектов аквакультуры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, информация о правилах размещена на сайте Приморского теруправления Росрыболовства.

Описано два случая. Первый – когда вывозимые рыба и морепродукты получены при осуществлении пастбищной аквакультуры во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне РФ, а также когда речь идет об анадромных видах рыб (тихоокеанских лососях). В этом случае в заявлении на выдачу сертификата указывается номер акта выпуска.

В остальных случаях в обращении указывается информация об акте выпуска: дате и месте выпуска объекта аквакультуры в водный объект, сведения о видовом составе объектов аквакультуры, объеме выпущенных объектов аквакультуры, а также объеме подлежащих изъятию объектов аквакультуры, рассчитанном на основании специальной методики, и сроке их изъятия.

Также на мартовской сессии согласовали порядок заполнения сертификата при перевозке продукции авиационным транспортом. В разделе 2 части «А» (а ее заполняет предприниматель) в графе «Наименование судна» указывается «Авиатранспорт», в графе «Наименование судовладельца» – название авиакомпании, в графе «Номер IMO/Номер Ллойда» – номера рейса, в графе «Позывной сигнал судна» – аэропорт вылета на территории РФ.

Fishnews