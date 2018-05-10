10 мая 2018 года

Хвосты ГОК ударили по нерестовым путям

На Камчатке золотодобывающую компанию привлекли к административной ответственности за загрязнение реки и ручья промышленными отходами. По подсчетам науки, водным биоресурсам причинен ущерб почти на 9,7 млн рублей.

В июле 2017 г. сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства по согласованию с прокуратурой Камчатского края провели внеплановую выездную проверку ЗАО «Тревожное зарево». Были выявлены грубейшие нарушения природоохранного законодательства в ходе эксплуатации хвостового хозяйства Асачинского горно-обогатительного комбината и в целом Асачинского месторождения. В результате несанкционированных сбросов промышленных отходов (3-4 класса опасности) произошло техногенное загрязнение – ухудшение и уничтожение среды обитания водных биоресурсов и биоценозов ручья Иреда и реки Вичаевской, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

Сотрудники СВТУ привлекли компанию к административной ответственности по статье 8.33 КоАП РФ («Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов»).

Приглашенные в качестве экспертов сотрудники КамчатНИРО на основании исследованных проб и обследования территории пришли к выводу, что причинен существенный вред водным биоресурсам и среде их обитания. Ученые констатировали потерю прироста рыб, гибель кормовых организмов, утрату мест нереста и размножения, зимовки, нагульных площадей, путей миграции, ухудшение гидрологического режима водоема. Рассчитанная сумма ущерба составляет около 9,7 млн рублей.

Теруправление направило все собранные материалы в полицию для дальнейшего расследования и принятия соответствующих мер. На основании представленных данных вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее существенный ущерб животному или растительному миру, рыбным запасам).

В ходе проверки сотрудники СВТУ не нашли объективных причин невозможности соблюдения компанией природоохранных требований, отметили в теруправлении. Определить точно сроки восстановления нарушенной экосистемы пока невозможно.

Fishnews