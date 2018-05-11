11 мая 2018 года

Наука поможет рыбоводам Донского края выбрать водоемы

Специалисты Азовского НИИ рыбного хозяйства определяют в Ростовской области наиболее перспективные для аквакультуры водные объекты. Планируется составить специальный каталог.

Обследование проводят сотрудники управления океанографии и природоохранных исследований института при поддержке службы мониторинга. Задача ученых – разработать типизацию водотоков Ростовской области, определить их рыбоводные характеристики и потенциал развития, а также составить каталог потенциальных водоемов для прудовой аквакультуры.

На первом этапе экспедиция уже провела работы на водоемах в Заветинском, Дубовском, Зимовниковском, Ремонтненском, Орловском и Пролетарском районах, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

За год специалисты собираются изучить 50 модельных водных объектов по гидрологическим, гидрохимическим, ихтиологическим параметрам и оценить их кормовую базу. Планируется, что это позволит областным структурам и районным администрациям узнать о потенциале водоемов и поможет дать новый толчок развитию аквакультуры в регионе.

Fishnews