11 мая 2018 года

Лодку браконьеров остановили пулями

Полицейские Астраханской области задержали в дельте Волги лодку с нелегальным уловом, общий вес одних только изъятых осетровых превысил 300 кг. Чтобы поймать убегающих браконьеров, стражам правопорядка пришлось расстрелять им двигатель.

Рейд в раскатах Северного Каспия проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области в рамках операции «Путина-2018». Около 9 часов утра правоохранители заметили лодку с подвесным мотором, в которой находились трое мужчин.

Полицейские потребовали заглушить двигатель и лечь в дрейф. Однако лодка продолжила движение, набирая ход и опасно маневрируя, чтобы помешать швартовке к ней катера МВД. Такие действия злоумышленников создали реальную угрозу безопасности - как полицейских, так и самих правонарушителей, отмечают в управлении.

В погоне стражам правопорядка пришлось применить табельное оружие. Сначала были предупредительные выстрелы в воздух, а когда опасные маневры продолжились, полицейские открыли прицельный огонь по мотору, сообщили Fishnews в пресс-службе областного УМВД. По информации управления, при стрельбе соблюдались меры безопасности в отношении водителя и пассажиров лодки. Двигатель в результате был выведен из строя, и плавсредство остановилось.

В лодке полицейские обнаружили 96 нелегально пойманных осетров и двух севрюг. Часть осетровых, общий вес которых составил 324 кг, была выпотрошена и без голов. Также у задержанных изъяли 11 сазанов на 63 кг. По факту незаконной добычи «краснокнижных» водных биоресурсов возбуждено уголовное дело.

Fishnews