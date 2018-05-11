Новости
Сотрудники Западно-Каспийского теруправления Росрыболовства проводят рейды по обеспечению безопасности рыбаков. Фото пресс-службы ЗКТУ

Каспийские рыбаки гибнут из-за пренебрежения правилами

Из-за несоблюдения требований безопасности в 2016 – 2017 гг. с промысла не вернулось 4 маломерных судна, утонуло 5 рыбаков, сообщили в Западно-Каспийском теруправлении Росрыболовства.

Ситуация с безопасностью мореплавания вызывает тревогу, отмечают в Западно-Каспийском теруправлении Росрыболовства. К зоне деятельности ТУ, напомним, относятся Дагестан, Кабардино-Балкария, Республика Северная Осетия – Алания, Чечня, Ингушетия.

Западно-Каспийское территориальное управление Росрыболовства выражает тревогу за положение дел в сфере безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни и здоровья экипажей на рыбопромысловых судах.

Как показала проведенная управлением проверка, трое погибших не имели удостоверений о праве управления плавсредством, а три судна не прошли технического освидетельствования.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ЗКТУ, для обеспечения работы рыбопромысловых судов сотрудники теруправления систематически проводят рейды. В 2016 г. в результате выявлено 275 нарушений правил безопасности на водном транспорте, выписаны штрафы более чем на 95 тыс. рублей, в 2017 г. нарушений выявлено 238, сумма штрафов – 96 тыс. рублей. В основном претензии вызывает несоблюдение минимальных норм оснащения маломерных судов.

В ходе совместных мероприятий, проведенных 12-17 марта с пограничниками и сотрудниками ГИМС, было возбуждено 57 административных дел, из них 16 – по статье 11.10 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности).

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Время принимать антикризисные меры на Амуре

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Рыбацкий Сахалин поддерживает базовые принципы отрасли

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент

Все интервью

Личное мнение

Руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр ХРИСТЕНКО

Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства

Александр ХРИСТЕНКО

Как повысить эффективность рыбоохраны

Старший советник программы по устойчивому рыболовству Всемирного фонда дикой природы, к.б.н. Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Бизнес необходимо привлекать к управлению ресурсами

Все материалы

Крупным планом

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Все материалы

События

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.