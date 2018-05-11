11 мая 2018 года

Каспийские рыбаки гибнут из-за пренебрежения правилами

Из-за несоблюдения требований безопасности в 2016 – 2017 гг. с промысла не вернулось 4 маломерных судна, утонуло 5 рыбаков, сообщили в Западно-Каспийском теруправлении Росрыболовства.

Ситуация с безопасностью мореплавания вызывает тревогу, отмечают в Западно-Каспийском теруправлении Росрыболовства. К зоне деятельности ТУ, напомним, относятся Дагестан, Кабардино-Балкария, Республика Северная Осетия – Алания, Чечня, Ингушетия.

Западно-Каспийское территориальное управление Росрыболовства выражает тревогу за положение дел в сфере безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни и здоровья экипажей на рыбопромысловых судах.

Как показала проведенная управлением проверка, трое погибших не имели удостоверений о праве управления плавсредством, а три судна не прошли технического освидетельствования.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ЗКТУ, для обеспечения работы рыбопромысловых судов сотрудники теруправления систематически проводят рейды. В 2016 г. в результате выявлено 275 нарушений правил безопасности на водном транспорте, выписаны штрафы более чем на 95 тыс. рублей, в 2017 г. нарушений выявлено 238, сумма штрафов – 96 тыс. рублей. В основном претензии вызывает несоблюдение минимальных норм оснащения маломерных судов.

В ходе совместных мероприятий, проведенных 12-17 марта с пограничниками и сотрудниками ГИМС, было возбуждено 57 административных дел, из них 16 – по статье 11.10 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности).

Fishnews