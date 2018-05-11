11 мая 2018 года

Камчатка хочет взять максимум от водорослей

С достижениями Камчатского государственного технического университета в сфере переработки водорослей ознакомилась первый вице-губернатор Ирина Унтилова. Для эффективного использования одного из природных богатств края необходимо наладить диалог ученых и бизнеса, заявила представитель региональных властей.

Первый вице-губернатор Ирина Унтилова и заместитель председателя правительства региона Владимир Пригорнев посетили КамчатГТУ с рабочим визитом. Они осмотрели современный учебно-тренажерный центр для подготовки моряков, а также оценили инновационные разработки специалистов университета в водорослевом производстве.

Водоросли открывают большие перспективы

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, сотрудники вуза презентовали более 30 видов продуктов из водорослей. Это результаты первичной переработки сырья (сухая ламинария, крупка, мука, микронизированная пудра, гель), продукты питания (хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, чипсы, сублимированные супы, роллы, соки и коктейли), фармацевтические средства и косметические товары.

Ирина Унтилова обратила внимание, что у берегов Камчатки сосредоточены большие запасы водорослей, которые сейчас практически не перерабатываются. Чтобы изменить ситуацию, необходимо наладить диалог ученых и бизнеса, считает первый вице-губернатор.

Она предложила провести презентацию для Совета по предпринимательству при краевом правительстве. «Пригласить предпринимателей, чтобы они посмотрели, насколько возможно использовать эти разработки в промышленных рамках, подсказали какие-то бизнес-аспекты», - отметила Ирина Унтилова.

Она выразила благодарность сотрудникам КамчатГТУ за разработку новых технологий производства продукции. «Учитывая, что все больше людей задумываются о правильном питании, я думаю, что у подобного проекта есть будущее. Тем более что основу для производства дарит камчатская природа», – добавила она.

Специалисты университета уже приступили к изучению субпродуктов рыбопереработки. По их мнению, при полной, а не первичной разделке рыбы из отходов можно изготавливать корма для аквакультуры.

Рыбакам помогут повысить квалификацию

Также гостям продемонстрировали учебно-тренажерный центр для подготовки моряков. На базе мореходного факультета КамчатГТУ запущена программа обучения безопасности на флоте. Учебно-тренажерный центр представляет образовательные услуги по нескольким направлениям - от начальной подготовки по безопасности до подготовки по расширенным программам для узких специалистов, работающих на определенных типах судов. Кроме того, центр будет проводить квалификационные испытания обучающихся в соответствии с требованиями международных и национальных обязательных норм. Еще одна функция центра - переподготовка и повышение квалификации специалистов рядового и командного состава судоходных и рыбопромысловых предприятий.

«На Камчатке аналогичной подготовкой занимается один центр, его мощностей на всех не хватает, потому что моряков много, потребность большая. Подготовка в центре на базе университета, в первую очередь, нацелена на специалистов рыбопромыслового флота, их большинство. С появлением учебно-тренажерного центра мы станем комплексной организацией, которая обучает от моряка до капитана, поскольку курсы повышения квалификации командного состава и капитанов судов у нас давно работают», - рассказал ректор КамчатГТУ, доктор социологических наук Сергей Левков.

Fishnews