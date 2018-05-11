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Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Максим Бергеля: Время принимать антикризисные меры на Амуре

«Работа над ошибками» – под таким девизом в этом году, по мнению многих, должен пройти промысловый сезон на Амуре. Своим видением того, какие шаги способны помочь в этой работе, поделился председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.

«Мы говорим о необходимости разработки целостной модели управления промыслом и распределения промысловой нагрузки на реке», – рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства»глава объединения, представляющего интересы 25 предприятий Нижнего Амура (за исключением устья реки и лимана).

Эта модель, по словам Максима Бергели, подразумевает комплекс мер, который помимо прочего подразумевает и пересмотр принципа определения проходных дней для анадромных на Амуре. «Спланированные с первых дней путины по календарю проходные периоды (подобная схема используется на Камчатке) позволят более равномерно пропускать рыбу на нерестилища, сколько бы «толчков» (ходов) рыбы за путину ни происходило. Ну, а дальше, ориентируясь на заполнение нерестилищ, можно корректировать график проходных периодов», – выразил мнение глава АРУК, отметив, что и на такой протяженной реке, как Амур, этот принцип возможен, если будет разработана соответствующая методика по каждому стаду амурских лососей. «В этом есть логика, – полагает Максим Бергеля. – Другой вопрос, что нужно актуализировать научные знания о том, кто, где и когда нерестится; составить карту нерестилищ с процентным соотношением тех или иных стад в общем объеме заходящего в Амур лосося, чтобы четко представлять структуру этого объема и соответственно распределять промысловую нагрузку. Но это в идеале.

В любом случае после 2017 года должны, на наш взгляд, приниматься антикризисные меры. Считаю, лучше в данном случае перестраховаться и в случае явно позитивного сценария путины смягчать меры регулирования».

В ассоциации понимают, что подобная масштабная научно-исследовательская работа требует активного участия отраслевиков, и обсуждают варианты такой работы. «Одно из исследований, которое мы хотели бы поддержать, это как раз изучение распределения рыб по нерестовому фонду Амура. Полагаем, что объединение потенциала разных отраслевых научных подразделений и рыбацкой общественности дало бы хороший результат», – сообщил председатель АРУК.

В этом году, по словам Максима Бергели, будет продолжена и совместная с научниками работа по изучению орудий лова, оптимальных для использования на Амуре в качестве альтернативы плавным сетям.

«Рассчитываем также на более плотное сотрудничество с министерством природных ресурсов Хабаровского края и комитетом рыбного хозяйства. Есть надежда, что диалог с местными властями сложится в формате рабочих групп при минприроды и при краевой Думе. На общей площадке, где все будут иметь право высказаться по насущным вопросам, будет легче вырабатывать единый подход», – сообщил глава ассоциации.

Большие планы у объединения в этом году и по взаимодействию с теруправлением Росрыболовства и силами казачества в сфере охраны водных биоресурсов.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: лососьросрыболовство
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