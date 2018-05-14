14 мая 2018 года

Здоровье мурманской семги потребовало мониторинга

Специалисты спланировали, каким образом следить за здоровьем дикой семги в Мурманской области. Мониторить ситуацию с заболеваемостью УДН решено на реках Кола и Тулома.

Ветеринарные специалисты Мурманской области продолжают следить за обстановкой с болезнями диких популяций рыб. Региональный комитет по ветеринарии утвердил план мониторинга эпизоотической ситуации, связанной с ульцеративным дермальным некрозом на 2018 г.

Сезон спортивно-любительского рыболовства, по информации Мурманского филиала Главрыбвода, планируется открыть 15 мая. За клиническим состоянием идущей на нерест семги будут наблюдать коллегиально на рыбоучетном заграждении на реке Кола, а также на рыбоходе Нижнетуломской ГЭС на реке Тулома, рассказали Fishnews в областном комитете по ветеринарии.

Планируется также информировать рыболовов. «На пяти рыбопромысловых участках установлены вагончики для выдачи лицензий, на которых размещена вся необходимая информация для рыбаков-любителей о заболевании», – сообщили в комитете.

Представители разных структур также обсудили вопросы, связанные с выявлением у молоди атлантического лосося в притоках Туломы возбудителя паразитарного заболевания гиродактелез. Изучение его патогенности будет продолжено совместно с Карельским научным центром РАН. Специалисты проведут генетическую экспертизу образцов, отобранных в рыбоводных хозяйствах Нижнетуломского водохранилища.

Fishnews