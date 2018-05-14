14 мая 2018 года

Охранять камчатских лососей помогут силовики

В Камчатском крае во время «красной» путины рыбоохрана будет проводить рейды совместно с пограничниками, полицейскими и ГИМС. Их представители отметили необходимость более плотного взаимодействия.

Заместитель руководителя Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Юрий Татаринов провел рабочую встречу с представителями силовых структур. Основной темой обсуждения стала расстановка сил и средств в преддверии старта лососевой «Путины - 2018». В совещании приняли участие представители Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району, Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте, краевого центра ГИМС и центра управления подводными силами тихоокеанского флота ВМФ.

Замглавы теруправления обратил внимание, что уже начались первые подходы красной рыбы. «В связи с этим очень важно контролировать те места, где зачастую ведется незаконная добыча водных биологических ресурсов. И этот контроль должен быть как со стороны суши, так и со стороны воды», - отметил Юрий Татаринов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе СВТУ, на встрече представили проект плана постов на период путины. Было предложено для эффективности контрольно-надзорных мероприятий организовать проведение совместных рейдов с пограничниками, полицейскими и сотрудниками ГИМС. Эту инициативу поддержали.

По итогам заседания его участники пришли к общему мнению о необходимости более плотного взаимодействия.

Fishnews