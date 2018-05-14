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Парламент Испании. Фото Morocco World News

Парламент Испании не поддержал Западную Сахару в «рыбном» вопросе

Левые республиканцы Каталонии предложили осудить сделку Евросоюза и Марокко в области рыболовства и провести прямые переговоры с представителями Сахарской Арабской Демократической Республики. Правящая в Испании Народная партия инициативу не поддержала.

Предложение Левых республиканцев Каталонии приветствовали испанские сторонники Фронта ПОЛИСАРИО – военно-политической организации, ведущей борьбу за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). По мнению каталонских левых, следовало обсудить право марокканского правительства на ведение переговоров по нынешнему соглашению с ЕС в области рыболовства.

Однако сенатор от Народной партии Клара Сан Дамиан раскритиковала эту инициативу, заявив, что она носит явный политический характер, никак не связанный с «рыбным» соглашением.

Левые каталонцы предлагали провести прямые переговоры с представителями САДР и позволить сепаратистам получить выгоды от «принадлежащих им природных ресурсов», пишет Morocco World News.

Марокко и ЕС начали переговоры о продлении соглашения в апреле, сообщает корреспондент Fishnews. Ранее, в феврале, Суд Европейского союза принял решение: соглашение действительно до тех пор, пока оно не касается вод, непосредственно примыкающих к территории Западной Сахары.

В апреле представитель правительства Марокко Мустафа Эль Кхалифи заявил, что власти королевства намерены заключать только те сделки и соглашения, которые уважают национальную целостность страны.

Испания находится среди стран, которые оспорили решение суда и поддержали начало переговоров между ЕС и Марокко по вопросу обновления соглашения (его срок действия истекает 14 июня).

Однако испанские левые не в первый раз предлагают принять заявления с выражением озабоченности по вопросу различных соглашений между правительством Марокко и ЕС. Правящая партия отвергает подобные инициативы, отмечая, что такие заявления парламента страны могут очень повредить двусторонним контактам между ЕС и Марокко и даже ввергнуть их в кризис.

Fishnews
НазадМетки: правительство
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