14 мая 2018 года

«Русская Рыбная Фактория» откроет новые вкусы на «Рыбной неделе»

«Русская Рыбная Фактория» традиционно примет участие в московском фестивале «Рыбная неделя». В фирменном шале на площади Революции будет представлена вся линейка продукции компании – от охлажденной рыбы до полуфабрикатов и снеков.

Фестиваль «Рыбная неделя» в этом году пройдет в Москве с 17 по 27 мая. В эти дни во многих кафе и ресторанах столицы будет действовать особое меню с акцентом на рыбные блюда, а на центральных улицах и площадях города все желающие смогут продегустировать и сразу на месте купить рыбу и морепродукты от российских производителей.

«Русская Рыбная Фактория» – традиционный участник фестивалей, организованных столичными властями. На этот раз торговое шале компании разместится на главной локации праздника – площади Революции. Гостям «Рыбной недели» будет предложена обширная линейка рыбной продукции, сырье для которой поступает напрямую с Дальнего Востока.

Как часть рыбодобывающего холдинга «Антей» «Русская Рыбная Фактория» контролирует все этапы производственной цепочки – от вылова до прилавка. Благодаря собственному заводу в Москве производство максимально приближено к потребителю, а современный автопарк, складской комплекс и грамотно выстроенная система логистики позволяют сохранять неизменным высочайшее качество рыбы и других даров моря.

Прежде всего, это касается тихоокеанских лососей, обитающих в холодных и экологически чистых районах Тихого океана. Как рассказали Fishnews в компании, посетители фестиваля смогут попробовать и приобрести деликатесы из красной рыбы – нерки, чавычи, кеты и кижуча – вкусные и полезные, ведь дикий лосось, который живет в естественных условиях и питается только природным кормом, по праву считается более ценным для здоровья человека, чем аквакультурный.

Особое место на «Рыбной неделе» отведено сардине-иваси. В шале «Русской Рыбной Фактории» посетители фестиваля смогут узнать тот самый вкус нежной дальневосточной рыбки, которая надолго исчезала из магазинов. Серия продуктов из иваси представлена пресервами в солевой и в пряно-солевой заливке – «фирменная» и «по-шведски», а также тушкой холодного копчения. По соседству расположится инновационная линейка рыбных паштетов, изготовленных без использования консервантов, которая совсем недавно появилась в ассортименте компании. Это патэ крабовый «Премиум», созданный на основе мяса камчатского краба, и патэ лососевый «Дальневосточный», в составе которого несколько видов красной рыбы.

Особых гурманов будет ждать встреча с визитной карточкой холдинга «Антей» – живым крабом в аквариумах, а также охлажденной и замороженной крабовой продукцией – в холодильных витринах. Не забыта и уже полюбившаяся публике тихоокеанская сельдь – знаменитая «олюторка» бочкового посола, которую, как и в прошлом году, будут продавать на развес прямо из бочки.

Fishnews