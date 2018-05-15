15 мая 2018 года

Добытчики Саратовской области посоревнуются за большие участки

В Саратовской области на конкурс выставлены два участка на водохранилище для промышленного рыболовства. Площадь этих РПУ – 5,4 тыс. и 3,1 тыс. га.

Торги проведет в Саратове региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, обращения принимаются до 15 июня. В этот же день будут вскрыты конверты с заявками.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пользователям предлагают участки на Саратовском водохранилище. Начальная стоимость большего – Хвалынского верхнего – составляет 823 тыс. рублей. Торги за РПУ Хвалынский нижний начнутся с 472,4 тыс. рублей. В конкурсной документации указано, что запас и величина изъятия водных биоресурсов на этих участках определяются ежегодно на основании научных данных.

Кроме предложенной цены, критериями оценки и сопоставления заявок станут средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбной продукции на береговом заводе, средняя численность работников за последние четыре года. С победителями конкурса заключат договоры пользования на 10 лет.

Fishnews