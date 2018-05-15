15 мая 2018 года

Крым прибавил в аквакультуре

Предприятия аквакультуры на Крымском полуострове за первый квартал произвели 125 тонн продукции, в 3,5 раза превысив уровень прошлого года. Значительные прибавки отмечены по мидиям, устрицам и карповым.

Итоги хозяйственной деятельности аквафермеров с января по март подвел Крымский отдел Азово-Черноморского управления Росрыболовства. По его данным, предприятия вырастили 31 тонну мидий (за аналогичный период 2017 г. – 7,2 тонны), в общей сложности 53 тонны плоской, черноморской и гигантской устриц (уровень прошлого года – 10 тонн) и в совокупности 40,2 тонны карповых - карпа, толстолобика, белого амура (на отчетную дату 2017 г. – 13 тонн). Ассортимент продукции не расширялся.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, сейчас на территории Крымского полуострова аквакультурой занимаются 69 предприятий. В 2017 г. их было только 63.

При этом в Севастополе работают лишь девять хозяйств, которые обеспечили 39% от общего объема произведенной продукции. В том числе 45,5 тонны деликатесных крымских устриц.

Fishnews