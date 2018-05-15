15 мая 2018 года

Любителям определили сроки по симе

Спортивно-любительский лов симы в Сахалинской области, как и в прошлые годы, откроется 20 мая. Для вылова определены два рыбопромысловых участка Главрыбвода.

Лов симы, напомним, ведется в режиме спортивно-любительского рыболовства. На заседании 14 мая комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области определила сроки открытия рыбалки для этого вида лососей. И на восточном, и на западном побережье это 20 мая, сообщает корреспондент Fishnews.

В качестве мест вылова определены РПУ № 65-10-43 (река Урюм – от автомобильного моста – 1,5 км вверх по течению) и РПУ № 65-10-42 (река Тамбовка – от устья вверх по течению 2 км). Для организации лова по заявке «Главрыбводу» в Восточно-Сахалинской подзоне выделена 1 тонна.

Fishnews