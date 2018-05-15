15 мая 2018 года

Чем удивит Vladivostok Boat Show

В столице Приморья с 18 по 20 мая в десятый раз пройдет международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show. На ней представят новейшую водно-моторную технику, проведут регаты, SUP-гонки и тест-драйвы.

В этом году выставка, как и прежде, будет одной из официальных площадок Тихоокеанского туристского форума. Неизменным местом проведения Vladivostok Boat Show остается яхт-клуб «Семь футов». Откроется выставка 18 мая, в 10 часов утра.

Один из постоянных участников мероприятия - компания «1000 Размеров», официальный дистрибьютор Suzuki на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Сибири, а также уполномоченный дилер Volvo Penta. Для гостей выставки компания готовит настоящий подарок – новые модели лодочных моторов, таких как Suzuki DF350 и Suzuki DF100В. А также надувные лодки, трейлеры и SUP-доски.

Другой традиционный участник Vladivostok Boat Show - ООО «Производственное объединение «Алюминиевые лодки». «Каждое такое мероприятие для нас – это праздник! Это возможность пообщаться с жителями и гостями города, рассказать о себе, о новых моделях продукции, зарядиться позитивом. А также познакомиться с возможными партнерами и поставщиками сопутствующих товаров», – отмечают представители компании.

Как сообщили Fishnews организаторы, у всех гостей юбилейной выставки будет уникальная возможность поучаствовать в тест-драйве лодки «Барракуда 58».

Развлечения найдутся для посетителей всех возрастов. Для детей – аквагрим, мультфильмы, фотосессии, конкурсы и подарки. Для взрослых – тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования, любительские регаты, розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки. Любители ночной жизни смогут посетить официальную афтепати Vladivostok Boat Show X.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму.

Vladivostok Boat Show ежегодно открывает яхтенный сезон на Дальнем Востоке. В 2017 г. в морском празднике участвовало более 50 компаний из России и других стран АТР, за три дня мероприятие посетило около 7 тыс. человек. Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews