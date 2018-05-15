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Законопроект о контрсанкциях рассмотрели в первом чтении в Госдуме. Фото с сайта нижней палаты парламента

Контрсанкции прошли первое чтение

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты о контрсанкциях и уголовной ответственности за исполнение западных санкций. Планируется, что в дальнейшем первый документ станет «более рамочным» и менее конкретным, чем сейчас.

Законопроект о контрсанкциях предусматривают запрет или ограничение на ввоз в Россию различных групп товаров из США и поддержавших их стран; запрет на въезд граждан этих стран по определенному списку; прекращение или приостановление международного сотрудничества России с этими странами в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли, а также ряд других мер.

В процессе предварительной работы над законопроектом в него было внесено 80 поправок. Как сообщает корреспондент Fishnews, вместе с законопроектом о контрсанкциях депутаты также утвердили постановление по принятию документа, в котором отражены основные положения работы над инициативой. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, во втором чтении предполагается сделать законопроект более универсальным, дающим больше полномочий президенту и правительству. «Важно, чтобы у нас не было наименований конкретных предприятий, отраслей, товаров и продуктов, - подчеркнул председатель нижней палаты парламента. - Эта позиция была практически во всех предложениях».

По словам полпреда правительства в Госдуме Александра Синенко, уже существует текст законопроекта ко второму чтению. Вячеслав Володин сообщил, что во втором чтении документ предполагается рассмотреть 17 мая.

Также в первом чтении депутаты приняли законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории России. В случае принятия закона соответствующая статья будет внесена в Уголовный кодекс РФ.

Fishnews
НазадМетки: правительствосша
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