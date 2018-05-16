16 мая 2018 года

На Вологодчине и Псковщине прибавится ценных хищников

В водные объекты Вологодской и Псковской областей заселили более 7 млн личинок нельмы и щуки. Зарыбления провели в целях компенсации ущерба, нанесенного хозяйственной деятельностью предприятий.

Выпуски проходили под контролем сотрудников Северо-Западного территориального управления Росрыболовства при участии представителей отраслевых комитетов и специалистов НИИ.

В Псковской области щуку активно добывают рыбопромышленники, а также рыбаки-любители. Для поддержания ее промысловых запасов в регионе действует программа по восстановлению численности крупных хищников. Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, 1 млн 251 тыс. личинок щуки отправились в воды озера Ужинское в Гдовском районе.

В Вологодской области в реку Кубена Усть-Кубинского района переселили около 6 млн личинок нельмы. Это один из основных ценных видов Кубены, численность которого снижается из-за массового вылова, отмечают в СЗТУ.

Уже к середине XX века нельма в Кубенском озере не только полностью потеряла промысловое значение, но и оказалась на грани исчезновения. Это определило необходимость начала работ по ее искусственному воспроизводству. С 2014 г. проводятся мероприятия по искусственному воспроизводству нельмы в Кубенском озере и реке Кубена (нерестовом канале).

Fishnews