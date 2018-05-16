16 мая 2018 года

В Южной Корее готовят мощное орудие против морских браконьеров

В южнокорейском городе Кёнджу завершается строительство нового судна для контроля рыболовной деятельности. Корабль, названный в честь легендарного правителя Мунму Великого, позволит эффективнее бороться с ННН-промыслом и оказывать помощь на воде.

«Мунму Великого» планируют спустить на воду в августе. Он должен заменить маломерное судно «Кёнбук-204» водоизмещением 0,75 тонны, которое вело дежурство с 1990 г. «Кёнбук-204» морально устарел, кроме того, его размер не позволял адекватно реагировать на угрозы, связанные с ННН-промыслом и происшествиями на воде.

Как пишет портал Yonhap News, постройка нового судна обошлась Кёнджу в 4,3 млрд вон (около 249,6 млн рублей). По информации южнокорейских СМИ, водоизмещение «Мунму Великого» составляет 83 тонны, длина – 33,5 м, ширина – 6 м, максимальная скорость – 39 км/ч (21 узел). Судно может взять на борт до 30 человек.

Кроме борьбы с браконьерством и спасательных операций «Мунму Великого» можно будет использовать для измерений береговой линии и сбора морского мусора.

Как сообщает корреспондент Fishnews, судно названо в честь легендарного правителя государства Силла, столица которого располагалась на месте нынешнего Кёнджу. Поэтому в его мэрии считают, что постройка и ввод в эксплуатацию «Мунму Великого» внесет вклад в популяризацию города.

Fishnews