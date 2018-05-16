16 мая 2018 года

Бизнес Фарер заинтересован в сотрудничестве с Камчаткой

Делегация Фарерских островов посетила Камчатский край, ключевой темой переговоров стало укрепление экономического сотрудничества. Как отметили в правительстве российского региона, одной лишь рыбной отраслью обсуждения не ограничились.

В состав делегации Фарерских островов вошли представители бизнес-сообщества и глава представительства в Москве Бьёрн Куной. Они провели ряд рабочих встреч с камчатскими рыбопромышленниками. Главным образом речь шла об укреплении экономических взаимоотношений между Камчаткой и Фарерами, причем не только в рамках рыбопромышленной отрасли, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Эта составляющая экономики края для нас – безусловно, одна из ключевых. При этом отмечу, что в последние годы Камчатский край входит в двадцатку лидеров среди регионов России по темпам экономического роста, и это связано не только с рыбной промышленностью. В ускоренном режиме развивается горнорудная промышленность, много внимания уделяется агропромышленному комплексу, в частности сельскому хозяйству. Темпы роста этих отраслей наиболее высоки», – обратила внимание заместитель председателя правительства края Марина Суббота.

Вместе с тем Камчатка продолжает сохранять за собой безусловное первое место по удельному весу добытой рыбы в общем объеме российского вылова. Так, последние три года компании края осваивают более миллиона тонн в год.

Бьёрн Куной отметил, что все члены делегации являются представителями компаний, связанных с добычей и переработкой рыбы. В том числе занимающихся изготовлением рыбопромыслового, гидравлического, электронного оборудования, траловых досок.

«Отношения между нашими странами на сегодняшний день хорошие. Фарерские острова – независимое государство. Оно является частью Дании, но с большой автономностью. Она, например, позволяет нам не участвовать в санкциях против России. Главная причина, почему мы решили приехать сюда, в Камчатский край, – это большой потенциал сотрудничества между фарерскими компаниями, которые производят рыболовное, аквакультурное оборудование, и предприятиями на Камчатке, которые занимаются рыболовством», – рассказал глава московского представительства Фарерских островов.

На встрече делегаты презентовали возможности своих компаний. «Те темы, которые были затронуты в рамках переговоров, действительно важны для Камчатского края, поскольку у нас много новых рыбоперерабатывающих заводов. Сегодня перед предприятиями стоит задача по строительству новых судов и, соответственно, их оснащения современным оборудованием», – добавила Марина Суббота.

После Камчатки делегаты Фарер планируют посетить Приморский край и Сахалинскую область.

Fishnews