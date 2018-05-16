16 мая 2018 года

Мурманское рыбоводство стимулируют субсидиями

В Мурманской области объявлен отбор инвестпроектов в области аквакультуры для получения субсидий на уплату процентов по кредитам. На господдержку могут претендовать юрлица и индивидуальные предприниматели региона.

О проведении отбора объявило региональное министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. Возмещать будут проценты по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство предприятий по выращиванию рыбы, заводов по производству кормов и посадочного материала, объектов переработки и хранения продукции аквакультуры, а также для приобретения техники и специализированных судов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, при отборе инвестпроектов будут учитываться планируемые рост производства, положительные социальные эффекты, экономическая эффективность и использование собственных средств организации. Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением регионального правительства от 24 июля 2015 г. № 316 «О государственной поддержке развития аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства в Мурманской области».

По информации регионального министерства, в течение 2014-2015 гг. производство продукции товарной аквакультуры в области снизилось более чем вдвое. Если в 2013 г. было выращено 22,6 тыс. тонн рыбы, то в 2015 г. – 11 тыс. тонн. В качестве причин называлась недопоставка крупной партии малька семги из Норвегии, а также массовое заболевание и падеж лосося в садках.

Согласно принятой в 2016 г. областной госпрограмме по развитию рыбного и сельского хозяйства, к 2020 г. производство продукции товарной аквакультуры в регионе должно достигнуть 14,2 тыс. тонн в год.

Fishnews